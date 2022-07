Interior mantiene en prisión a los cinco presos de Resistencia Galega mientras sigue liberando etarras

··· El colectivo Ceivar como viene siendo habitual desde que se produjeron las primeras detenciones de independentistas gallegos volverá organizar en Santiago una jornada de lucha el día 24 de julio, víspera del Día de Galicia. “O 24 de julho às 18h na praça da Galiza,Ceivar convoca a XV Cadeia pola liberdade. Som já 15 anos saindo à rua de mãos dadas,exigindo a liberdade das presas independentistas galegas,e extendendo esse berro de liberdade e solidariedade a todos os povos em resistência”, figura en el primer comunicado emitido el pasado día 4 de este mismo mes.

··· Por su parte, desde Causa Galiza se hace un llamamiento a la manifestación que discurrirá por las calles de Compostela en la que, además de reiterar su apoyo a los encarcelados, pedirán la independencia para Galicia. Será el 25 de julio a partir de las 13 horas y saldrá de la Alameda. En el manifiesto que hizo público este colectivo se señala que “nom servem os relatos resistencialistas. Nom basta o maior dos compromissos e das vontades. Só serve quem dá a cara e quem opom resistência organizada. E nessa posiçom, como sempre, estará esta organizaçom, com a sua decidida aposta por sintonizar com outras forças e por abrir um processo aglutinador dos sectores populares da Galiza, no caminho da Independência e o Socialismo”.

··· “No 50 aniversário das grandes luitas obreiras de 1972, o proletariado galego tem a responsabilidade histórica de encabeçar o processo de libertaçom nacional”, añaden en el manifiesto en el que no se hace ninguna referencia a la situación de los 5 presos independentistas.