Investigadores estudarán a evolución e a circulación do SARS-CoV-2 en Galicia mediante mostras de contaxiados

VIGO, 23 EP. Investigadores estudarán a evolución e a circulación do SARS-CoV-2 en Galicia mediante a análise xenómica de 1.000 mostras de pacientes contaxiados para facilitar a adopción de decisións de cara á prevención da súa propagación.

Segundo trasladou a Universidade de Vigo (UVigo), cuxo catedrático David Posada liderará a iniciativa, o traballo contará coa participación de equipos de investigación de universidades, institutos de investigación sanitaria e hospitais de Galicia.

O proxecto, denominado 'Epicovigal: epidemiología xenómica e monitorización en tempo real do SARS-CoV-2 en Galicia', desenvolverase durante un ano. Precisamente, alcanzou un financiamento de 170.000 euros procedentes do Fondo Supera COVID-19, froito da colaboración do Banco Santander, as universidades españolas, a Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) e o Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

A iniciativa contará coa participación do Grupo de Filoxenómica do CINBIO-Universidade de Vigo, o Grupo de Xenomas e Enfermidade da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e o Laboratorio de Bases de Datos da Universidade da Coruña (UDC). Os servizos de Microbioloxía dos sete principais hospitais do Sergas, os institutos de investigación sanitaria galegos e o Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) tamén colaborarán.

Deste xeito, obteranse mostras do material xenético do virus procedentes de hospitais galegos para secuencialo e obter o seu xenoma completo. A partir desa secuenciación, realizaranse análises informáticas, matemáticas e evolutivas para identificar as variantes do virus presentes en Galicia. Tamén se buscará estimar parámetros epidemiolóxicos, como a taxa de contaxio, as migracións e as orixes.

O principal reto pasa pola obtención das mostras adecuadas nas condicións precisas e coa información necesaria para secuencialas e obter o xenoma con fiabilidade. Ademais, David Posada incidiu en que o proxecto "non ten como obxectivo estudar a patoloxía do virus, senón como e cando se move en Galicia".

Así, este traballo poderá achegar información á toma de decisións en materia de saúde pública de acordo coas distintas áreas sanitarias. De feito, permitirá estimar con máis fiabilidade o número mínimo de introducións detectadas, os patróns de transmisión e se se limitaron o tamaño e a duración das cadeas de infección transmitidas localmente.

DETECCIÓN EN DEPURADORAS

Por outra banda, a UVigo, o CSIC, a Xunta e as operadoras de auga Geseco e Copasa asinaron un convenio este xoves para desenvolver un proxecto conxunto de detección temperá do virus en dez depuradoras galegas. Para iso, utilizaranse bioindicadores mariños, segundo detallou a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

En concreto, as estacións depuradoras que formarán parte do estudo serán as das localidades pontevedresas de Baiona, Nigrán, Gondomar, Cambados e Moraña, así como as de Porto do Son, Muros, Melide, Ares e Cedeira, na provincia da Coruña. Todas son explotadas por Augas de Galicia.

O orzamento global ascende a case 70.000 euros e conta cun prazo de execución inicial de tres meses, prorrogable. Así, analizarase a presenza do SARS-CoV-2 mediante técnicas avanzadas e a secuenciación masiva de nova xeración en augas. O obxectivo pasa por detectar a presenza do virus mediante feces, augas residuais e bioindicadores mariños.

Para iso, tomaranse mostras na contorna da vertedura final (río ou mar), con especial atención á detección do virus en especies como omexillón ou outros animais próximos ás saídas das depuradoras.

A directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, sinalou que esta iniciativa permitirá avaliar a incidencia e a evolución da pandemia na comunidade, así como unha detectar de xeito prematuro posibles rebrotes.

Estes labores iniciáronse o pasado mes de maio nas instalacións de Cambados, Nigrán e Baiona dado o aumento da súa poboación na temporada estival e, deste xeito, ampliáronse ás sete restantes depuradoras. Así, búscase incrementar o volume das persoas en seguimento, pasando dunhas 33.000 a máis de 112.400.