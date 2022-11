Investigadores gallegos contarán con un estatuto que les dará estabilidad

El personal investigador de los centros públicos de Galicia contará con un estatuto que permitirá fijar un marco laboral, que “oriente la contratación del futuro, les dará estabilidad y mejorará su calidad laboral”.

Son palabras del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, en una comparecencia en la que informó de que se iniciaron los trámites para “estabilizar la carrera investigadora” en la Administración gallega a través de un decreto que fijará el Estatuto de este personal.

Desde ayer jueves se abrió un plazo de 15 días naturales para realizar una consulta pública previa y recibir las aportaciones del colectivo con el objetivo, ha avanzado el jefe del Ejecutivo autonómico, de que pueda estar aprobado “en el primer semestre” del año 2023.

“La investigación en I+D+i es muy importante, pero la llevan a cabo personas que necesitan estabilidad y certezas en su vida laboral”, defendió Rueda, quien considera que el marco laboral que fije este estatuto no solo va a resultar atractivo para atraer a investigadores de otros países y comunidades, sino para que vuelva a Galicia ese “talento investigador” que trabaja fuera. También puso en valor que se reforzará la investigación y el desarrollo de tecnologías que se están realizando en los centros del sector público gallego para consolidar las capacidades en ámbitos estratégicos como la biotecnología, la salud, las ciencias marinas o el agroganadero.

A preguntas de los periodistas, el presidente gallego incidió en que el decreto atañe a un personal con unas características “muy singulares”, pero ha defendido que el objetivo es articular contratos que den “estabilidad”.

Así, explicó que se opta por el régimen laboral con acceso por concurso de méritos ya que, según argumentó, es el sistema que “favorece la flexibilidad y movilidad” que requiere el trabajo en estas entidades.

Nueva bonificación de Sogama. En otro orden de cosas, el presidente de la Xunta justificó que la nueva bonificación del 15% del canon de Sogama para los municipios que se comprometan a instalar el contenedor marrón antes de que finalice 2023 es “distinta” a la previa que fue retirada y que se activó, dijo, con el objetivo de “atraer” a más municipios a adherirse a la sociedad medioambiental autonómica.

Rueda anunció esta nueva bonificación en la última sesión de control de la Cámara autonómica. Lo hizo poco después de que se hiciese público que la Xunta suprimiría una bonificación previa del 10%, paso que fue acompañado de la polémica, con el rechazo del municipalismo y de la oposición, que advertía de que se traduciría en un incremento de la factura de la basura a los vecinos.

Este jueves, el presidente se reafirmó en que la gestión de la tasa de basura es una competencia municipal, por lo que son los ayuntamientos los que toman decisiones en relación a la misma. Lo que no significa, indicó, que la Xunta no adopte medidas encaminadas a que repercutan en los bolsillos de los ciudadanos. En este sentido, defendió que la bonificación que se decidió suprimir estaba encaminada a atraer más municipios a Sogama. “Ahora decae, lo que no significa que decaiga la voluntad de la Xunta de bonificar”, puntualizó.