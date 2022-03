Isabel Pardo de Vera anuncia que tiene “el terrible bicho del cáncer”

La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la gallega Isabel Pardo de Vera, ha anunciado que padece cáncer, y lo ha hecho durante su intervención en un vídeo que ha sido proyectado en la Gala de los Vigueses Distinguidos, en la que debería haber estado para recoger la Medalla de la Ciudad y a la que no acudió por indicación de los médicos.

Durante el evento fue proyectado un vídeo en el que la secretaria de Estado ha agradecido el reconocimiento del Ayuntamiento olívico, y ha recordado sus vínculos familiares y personales con la ciudad. Asimismo, ha puesto en valor el trabajo político y técnico del Gobierno de España en favor de una movilidad sostenible, y para mejorar las comunicaciones de Vigo y del resto de Galicia.

Al finalizar su intervención, Isabel Pardo de Vera, ha desvelado que padece cáncer y ha elogiado el trabajo de los profesionales sanitarios: "Quiero dar ánimos a quienes, como yo, estáis pasando el terrible bicho del cáncer. Yo me he entregado a los sanitarios, excelentes profesionales que me demuestran cada día lo que es el servicio a los demás. Es por hacerles caso que no puedo estar con vosotros, pero todo pasa y de todo se aprende".

El pleno del Ayuntamiento de Vigo aprobó en las últimas horas la concesión de la Medalla de la Ciudad a la secretaria de Estado, que antes ocupó la presidencia de Adif, por sus decisiones "comprometidas y valientes" para scar a la ciudad del "aislamiento ferroviaria", impulsando el AVE directo a Madrid o la nueva estación de Urzáiz, ya en servicio.