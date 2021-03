Jácome niega relación con la llamada por un puesto en la Diputación

Ourense. El regidor de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, negó tener relación con la polémica llamada de un asesor de la alcaldía, Félix Álvarez, en la que ofrece un puesto en la Diputación provincial a una de las ediles críticas, María Dibuja, a cambio de su acta en el Concello.

En esta conversación, publicada por el diario La Región, el asesor y primo del propio alcalde asegura que lo hace obligado por el regidor, que por su parte rechaza cualquier responsabilidad y se niega a dimitir. “Son conversaciones de terceros, no hay evidencias mías, hablen con terceros”, sentenció ayer en una rueda de prensa.

“Ayer salía María Dibuja diciendo en la Cadena SER a ver qué tiene Jácome que decir mañana sobre esto [la llamada telefónica]. ¿Cómo que sobre esto?, la rueda de prensa ya estaba convocada, a ver si se cree que marca ella la agenda política”, declaró.

El PSOE pidió su dimisión después de que el periódico La Región anunciase el lunes que llevaría el audio de la llamada ante la Fiscalía por si suponía algún tipo de delito. Esta misma semana pasó también por Fiscalía una denuncia anónima sobre el tráfico en el casco viejo de la ciudad y por la bajada de los bolardos que lo regulaban.

“En el momento en que alguien va a Fiscalía, ya se considera culpable. ¿Va un mindundi cualquiera a denunciar y tengo que dimitir? Es como si yo denuncio a Feijóo en Fiscalía o a Caballero, tanto da el tío como el sobrino, tendrían que dimitir por esa regla de tres. No tiene sentido”, dijo.

“Lo mismo pasa con esa conversación”, opinó Jácome, para tachar de “surrealista” que alguien pida su dimisión por unas grabaciones en las que no sale ni “tienen nada donde aparezca”. “Y aunque así fuese no sería nada ilegal”, añadió, puesto que no sería “chantaje ni mercadeo de puestos”, sino “negociación política” que “lo hacen todos”.

A pesar de que en la conversación telefónica no se menciona que persona ocuparía el puesto, Pérez Jácome señaló a Dibuja, y mencionó que hubo una reunión “con Ojea” –teniente alcalde– en la que ella solicitó “que se pusiese a su hijo en el puesto”.

“Ella nos llamó solicitando que metiésemos a su hijo como eventual en la Diputación. Es tránsfuga y quiere que metamos a su hijo en un puesto de trabajo con lo que hemos criticado nosotros eso”, dijo.

“Nos dan una foto de un DNI y es el nombre del hijo, hay que tener desfachatez”, afirmó, a lo que añadió: “Creo que tiene 29 años y acabó la carrera de Derecho el año pasado. Sin ninguna experiencia laboral y quieres situarlo en un puesto de trabajo de 3.000 euros brutos, 2.200 al mes. ¡Menudo lujo!”.

Por ello cuestionó la realidad de la llamada asegurando que puede ser “propiamente montada por ella o incluso totalmente simulada”, descartando al asesor. e. press