Jarro de agua fría del Gobierno: se niega a ligar Ence al puerto

Ni hay soluciones a la vista, más allá de las judiciales, para el futuro de la pasta de papel en Pontevedra. El Gobierno central descartó la propuesta de la Xunta de adscribir los terrenos que ocupa la fábrica de Ence al puerto de Marín “por razones de inviabilidad jurídica”, abriendo un nuevo frente, el enésimo, con el Ejecutivo autonómico.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, declaró este viernes que la posibilidad está “descartada” como ya lo estuvo cuando se propuso en 2005, apelando a un informe jurídico encargado ese mismo año por el Concello de Pontevedra.

“Las condiciones jurídicas no han variado”, aclaró, por lo que argumentos son asumidos por la Abogacía del Estado. La compañía pastera tendría que cerrar Lourizán si el Tribunal Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la prórroga de la concesión.

El representante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hizo este anuncio en la mesa de trabajo sobre el futuro de Ence que este viernes volvió a reunirse en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, mientras un grupo de trabajadores se concentraba en el exterior del edificio.

La Xunta había trasladado una consulta al Consello Consultivo de Galicia para analizar la viabilidad legal sobre esta posible adscripción de los terrenos de Ence al puerto marinense. En caso afirmativo, el Ejecutivo que preside Feijóo defendería esta propuesta ante el Estado al entender que la vinculación al ámbito portuario de estos terrenos implicaría un régimen jurídico distinto y, por tanto, no sería aplicable la Ley de Costas. “Intentar explorar esta vía para eludir esa sentencia, no es viable”, recalcaba el secretario de Estado.

Recoge Europa Press que el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, insistía también en las conclusiones del informe municipal de 2005 en contra de esa opción portuaria y reiteraba la postura del Gobierno municipal de que la única opción de Ence es el traslado.

Por su parte, el delegado territorial de la Xunta, Luis López, que asistió a la reunión en ausencia del conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, continuaba defendiendo esta posibilidad siempre que se cuente con el respaldo del informe del Consello Consultivo de Galicia.

estudio independiente y fondos. En la reunión de la mesa de trabajo, que se citó de nuevo para antes de finalizar el año, el secretario de Estado de Medio Ambiente aceptó la propuesta del comité de empresa de la fábrica, que lideran CIG y UGT, y avanzó que el Ministerio encargará “con carácter inmediato” un estudio independiente para identificar posibles ubicaciones dentro de Galicia. Además, Morán dijo que el Gobierno está dispuesto además a “acompañar financieramente” cualquier nuevo proyecto “con valor añadido” que la empresa proponga en otro lugar.

“Si la empresa tuviese que acometer una inversión para una nueva reubicación, que incorporase un valor añadido a su línea de producción, el Estado estaría en condiciones de acompañar financieramente esa inversión, teniendo en cuenta que la prioridad, en todo caso, es la defensa de los puestos de trabajo”, dijo.

El delegado de Ence en Galicia, Antonio Casal, recordó en cambio que ya hay dos informes técnicos externos que señalan que en Galicia no se dan las condiciones para poder reubicar una pastera en la actualidad. “No hay otra alternativa, no hay otro lugar viable”, lamentó, para recalcar que la compañía quiere continuar en Lourizán. “La empresa no ha cambiado de postura, siempre hemos dicho que tenemos una apuesta por Galicia”, señaló.

Desde el comité de empresa de oficinas de Ence, Ana Cedeira (CCOO) lamentó la falta de voluntad política en Transición Ecológica para apoyar la adscripción al puerto de los terrenos que ocupa la factoría de celulosas.

El presidente del comité de fábrica, Antonio Lafuente, pidió agilizar el informe estatal que aflore el lugar de la posible reubicación de la factoría.