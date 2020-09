Jorquera propone que un buque del Gran Sol se convierta en museo

A Coruña. A partir de 1946, tras unos años faenando en el recién descubierto banco del Gran Sol, los primeros pesqueros gallegos buscaban refugio ante los temporales en el puerto irlandés de Bantry donde se aprovisionaban de víveres, relata Michael Carroll en su libro La segunda armada invencible. Aquellos barcos eran de madera y fue el inicio de una industria que impulsó el despegue de los puertos de A Coruña y Vigo. Pero, al entrar en la Unión Europea, llegó el declive.

Con el tiempo, los buques pasaron a ser de acero, y uno de ellos, el Orzán, el primero construido en ese metal en el astillero Freire de Vigo en 1964, de 33 metros de eslora y que utilizó el diésel en vez de la caldera de carbón, languidece en los muelles herculinos de Oza. Y Francisco Jorquera, portavoz del BNG en el Concello de A Coruña, propone al Gobierno local que haga las gestiones oportunas para convertirlo en el Museo del mar y la pesca de la ciudad.

“Non é un barco calquera. É pura historia. As súas cicatrices e engurras son a memoria dun tempo de esplendor, o da frota galega do Grande Sol, anos 50 e 60 do pasado século, cando Galiza tiña por volta de 300 navíos que faenaban naquelas augas e que fixeron do noso país unha potencia mundial da pesca”, expresa el edil nacionalista.

El barco se encuentra amarrado desde hace años, y su destino previsible será el desguace para convertirlo en chatarra. Pero se puede salvar. Jorquera apunta a que el Gobierno Local se dirija a los propietarios del navío, a la Autoridad Portuaria y al resto de administraciones para llegar a un acuerdo que abra paso a su musealización, previa restauración. Y después podría atracarse en un muelle accesible a la ciudadanía, para que ésta lo pueda visitar.

“É un buque impoñente, un navío insignia e todo un supervivente da grande frota coruñesa que faenaba no Grande Sol”, alaba Jorquera. “Daqueles momentos de esplendor fica apenas a lembranza”, manifiesta, y enfatiza en la necesidad de salvar al pesquero para convertirlo en el museo de una época.

La moción para intentar salvar del desguace al Orzán y convertirlo en un referente de una etapa histórica del puerto de la ciudad, presentada por el BNG en el registro municipal, se debatirá en el pleno del próximo jueves. a.M.