José Miñones rechaza hablar de plazos sobre los trenes Avril: “Ahora no es momento de correr”

Santiago. El delegado del Gobierno, José Miñones, rechazó “hablar de plazos” para la llegada de los trenes Avril, de alta velocidad, a Galicia, ya que considera debe “primar la seguridad” en la fase de homologación de estos vehículos. “Ahora no es momento de correr”, afirmó.

A preguntas de la prensa , Miñones sostuvo que hay que “ser muy precavidos y cautelosos”. “Tenemos que tener todos claro que lo que tiene que primar es la seguridad”, sentenció. “Ahora no es momento de correr, el momento de correr fue antes; por eso yo lamento que durante años hubiese un silencio por parte de la Xunta”, expuso. “¿Los que ahora critican que no llegan los trenes Avril, en 2016, 2017, 2018 dónde estaban? Porque ahí era cuando se podía haber acelerado el proceso, ahí era cuando se podían haber sacado los contratos, pero esos quedaron en un cajón”, agrega. Así, subrayó que “tuvo que llegar este Gobierno y poner en marcha lo que era el contrato”, pero “cuando se llega al momento de la homologación es cuando no se pude correr”, “donde hay que hacer las cosas bien, con cuidado”. “Yo que vengo de un municipio, de una alcaldía, sé que hablar de plazos nunca es bueno.”, valoró, “Se pondrán en marcha cuando se tenga seguridad de que funcionan”. “Es lo que se merecen Al respecto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, criticó que le parece “una broma de mal gusto” que ahora Miñones diga que “no es momento de correr” sobre este asunto, algo que a su juicio demuestra que la consigna del PSOE gallego es “defender por encima de todo” lo que haga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque sea una “burla” a Galicia. Así, ha insistido en conocer los plazos definitivos para la entrada en servicio de los nuevos trenes Avril y cuántos de los que tienen mejores en prestaciones van a corresponder a Galicia, porque espera que en esta cuestión la comunidad gallega sea “prioritaria”. Agencias