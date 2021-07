Junio cierra con 7.600 parados menos en Galicia

La reactivación económica y la llegada del verano también se notan en el mercado laboral. El mes de junio concluyó en Galicia con 7.588 personas menos en paro (una reducción del 4,59% respecto a mayo). En estos momentos hay 157.718 personas sin empleo en la comunidad. En el conjunto de España el desempleo se ha reducido en casi 167.000 personas (-4,41%), en un nuevo récord en la serie histórica.

Con respecto al pasado año, al mismo mes de 2020, hay casi 27.000 personas desempleadas menos, una reducción del a14,59% con respecto a uno de los meses en los que la comunidad empezaba a desescalar después del confinamiento.

El paro ha caído en todas las provincias. Pontevedra lidera esta disminución, tanto en términos relativos (-5,25%) como absolutos (-3.364 personas) y se queda con 60.704 desempleados. En A Coruña hay 63.432 parados tras una reducción del 4,42% y notificar 2.931 menos. Por su parte, en la de Lugo también se rondó el 5% de caída del paro (803 menos) para situarse en los 15.382 desempleados. Por último, el descenso fue algo más discreto en Ourense, que cuenta con 18.200 personas sin trabajo, con una bajada del 2,62% (490 parados menos que en mayo).

El desempleo sigue teniendo rostro de mujer, con 91.828 desempleadas frente a los 65.890 hombres que figuran en la lista del paro. Hay 5.970 jóvenes menores de 25 años que no encuentran un puesto de trabajo. En este caso, el balance está prácticamente igualado. Son 3.011 hombres y 2.959 mujeres sin empleo en esta franja de edad. Además, hay 10.860 extranjeros que no tienen empleo.

MEJORA EN LOS SERVICIOS. En cuanto a los sectores de actividad, la mayor parte de los desempleados forman parte del sector servicios: son 110.251 personas que no encuentran trabajo en esta rama de actividad. Prácticamente el 70% de las personas que quieren trabajar pero no encuentran dónde hacerlo, están ligados a este sector. No obstante, la reducción con respecto al mes anterior es muy significativa: hay 6.249 parados menos que en mayo, una evidencia de que el verano y la reactivación del turismo están impulsando la recuperación.

La industria mejora su situación, con 18.276 parados (-717). En la construcción hay 11.547 personas que no encuentran empleo (439 menos), mientras que en la agricultura se redujo en 264 personas y hay 5.591 sin trabajo. Solo crece el paro entre quienes no tenían empleo anterior: hay 12.053, que son 84 más que a finales del mes de mayo.

Entre los que no tenían empleo anterior, hay 701 menores de 20 años que quieren hacerlo pero no tienen dónde; 1.747 chavales de entre 20 y 24 años se encuentran en esta situación, y son 1.635 los desempleados entre 25 y 29. En la franja de edad que va desde los 30 hasta los 44 años, hay 2.932 parados. Los otros 5.038 tienen más de 44 años.

CONTRATOS. En el mes de junio se suscribieron 85.964 contratos en Galicia. Son 19.431 más que los que se rubricaron en el mes de mayo, lo que supone un incremento porcentual del 29%. Este incremento es muy superior a la media nacional, que se quedó en el 16%. La comparación con junio de 2020 es todavía más abultada, con 31.550 contratos más (una subida del 58%).

La ‘cara B’ de la contratación sigue siendo, eso sí, el tipo de relaciones laborales que se establecen. Apenas un 8,6% del total, unos 7.400 fueron de carácter indefinido. Todos los demás, temporales. Aún así, son 1.021 contratos indefinidos más que en el mes de mayo (+15,99%). Los temporales crecen por encima del 30%.

La mayor parte de ellos, unos 66.800, se firmaron en el sector servicios, que está muy por encima del resto. En el caso de la industria fueron 13.067, 3.700 en la construcción y 2.358 en la agricultura.

En Galicia hay algo más de 97.000 beneficiarios de prestaciones por desempleo, que reciben una media de 833 euros al mes.

SEGURIDAD SOCIAL. La Seguridad Social ganó una media de 11.193 cotizantes, lo que supone un incremento del 1,11% con respecto a mayo. Hay 1.021.721 afiliados: la mayoría son 792.566 de régimen general, 209.254 autónomos y 19.901 trabajadores del mar.