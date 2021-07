Junqueras se suma a la previa del 25J del Bloque

El Bloque Nacionalista Galego ya tiene perfilada su intensa agenda de actos de conmemoración del Día da Patria. Un fin de semana cargado con el plato fuerte de la manifestación del domingo, pero con un invitado estrella el sábado: Oirol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, estará en Santiago de Compostela con los nacionalistas gallegos.

Será en un acto que el BNG organiza en la mañana de este sábado con las delegaciones políticas, de dentro y de fuera del Estado. Junqueras atraerá los focos en una jornada en la que también participarán la portavoz nacional, Ana Pontón, y la eurodiputada Ana Miranda y Rubén Cela, en calidad de responsables del área de Internacional de la Executiva Nacional del Bloque.

Por la tarde, Ana Pontón estará presenta en el tradicional acto de homenaje a Rosalía de Castro y Castelao que organizan las juventudes de los nacionalistas bajo la batuta de Galiza Nova. Además de las intervenciones de los principales protagonistas, realizarán la ofrenda floral en el Panteón dos Galegos Ilustres.

PLATO FUERTE. Sin embargo, el eje de estos dos días de celebración será la mañana del domingo, con la habitual manifestación con la que los nacionalistas tiñen de color las calles de Santiago de Compostela. Bajo el lema ‘Unha Galiza sen límites’, desde el BNG quiern aporvechar para celebrar un año al frente del liderazgo de la oposición y, al tiempo, evidenciar que no han tocado techo y que no renuncian a nada. El Bloque no se pone límites con la vista puesta en las próximas citas electorales.

La marcha comenzará en la Alameda y serpenteará por las calles del Casco Histórico de la ciudad. En la Praza da Quintana estará el corazón del acto, y vivirá su punto álgido con la intervención de Ana Pontón.

En los días previos, desde el BNG han insistido en que hay mucho que celebrar y que reivindicar este 25-J, en el que se verán dos caras políticas, al contraponer esta movilización a la presencia de los reyes.