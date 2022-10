La adicción al juego: un hábito cada vez más frecuente entre los jóvenes

En Ageo (Asociación gallega de Empresas Operadoras) llevan trabajando desde 1982 “para defender los intereses del sector del juego privado presencial en Galicia, ejerciendo de interlocutores con la Administración Pública, fortaleciendo unidad sectorial a través de nuestras empresas fomentando la competitividad estratégica, apostando por la innovación y contribuyendo a erigir a nuestro sector como actividad económica estratégica que genera riqueza y empleo, ofreciendo asimismo a nuestros clientes diversión controlada siempre desde los cánones del juego responsable”, explica en detalle Serafín Portas.

Las empresas que se dedicamos al sector del juego privado presencial en Galicia siguen arrastrando en 2022 los efectos de las duras restricciones decretadas durante la pandemia en cuanto a cierres, horarios, aforos y restricciones. “ El sector del juego privado presencial se encuentra en clara recesión. Como dato, en la década de los 90 el parque de máquinas B (conocidas popularmente como tragaperras) era de 20.000, y actualmente no llegamos a las 8.000”, añade.

Basándose en el I Estudio del Juego Privado Presencial de Galicia en 2020, realizado en una muestra de más de 1.000 residentes en Galicia entre 18 y 75 años, Portas afirma que “el juego está masculinizado cuando se trata de juego privado, mientras que en los juegos públicos juegan por igual hombres y mujeres”. En cuanto a las edades, las mayores tasas de juego se dan entre los 45 y los 54 años. “Las personas jóvenes, en cambio, son las que menos juegan, teniendo el mayor porcentaje de no jugadores: el 37,9% de los jóvenes entre 18 y 24 años no ha jugado -ni a juegos públicos ni privados- en el último año; así que no es cierto que los jóvenes sean los que más juegan”, asegura.

En estos momentos la Asocación está analizando el Proyecto de la nueva Lei do Xogo, para poder aportar propuestas ahora que comienza su andadura en el Parlamento. “Esperamos conseguir una normativa sólida y que sirva para muchos años, como la que ya teníamos de 1985, actualizada a los nuevos tiempos y que pueda compatibilizar el desarrollo de nuestro sector con las distintas sensibilidades. Una ley que tenga muchos años no quiere decir que sea mala, si no que en este caso es muy buena; y nuestro deseo sería que esta que se está tramitando también lo fuese”, comenta.

En lo que respecta a las medidas introducidas en el texto, la que más critica es la de la caducidad de las concesiones a los quince años, por lo que “generaría una enorme incertidumbre de cara a la supervivencia de los negocios, que pasarían a tener una fecha de caducidad”. “Nuestro fondo de comercio de todos estos años, sustentado por pequeñas empresas familiares en su mayoría, se perdería al acabar ese plazo”, añade.

Por otra parte, sobre el control de acceso a menores asegura el presidente de Ageo que sus locales de juego están sometidos a estrictos controles y pueden garantizar que no juegan menores, y “nosotros lógicamente somos los primeros interesados en que no lo hagan, a lo que añade: “y así lo demuestra la Xunta con sus datos de inspecciones, sin apenas incidencias en un total de 5.400 inspecciones durante el año 2021”.