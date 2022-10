La Cámara tramitará la ley de juego de la Xunta y no la de los socialistas

pazo do hórreo. El PPdeG rechazó en el pleno del Parlamento la toma en consideración de la proposición de ley del PSdeG para regular el juego al entender que debe debatirse la norma aprobada por la Xunta la pasada semana. Con todo, los diputados populares invitaron a la oposición a que durante la tramitación parlamentaria del texto del Gobierno gallego “presenten enmiendas” para enriquecer la norma. Mientras tanto, los socialistas celebraron que, pese a que su propuesta no tendrá más recorrido en la Cámara, sí permitió “obligar” a la Xunta a llevar a cabo el debate sobre la situación del juego en Galicia. “Movimos las paredes más firmes” y la Xunta “se arrodilló y traerá la ley que no quería traer y que tenían parada intencionadamente”, señaló el diputado Julio Torrado. Durante el debate estuvo en la tribuna de invitados el líder del PSdeG, Valentín Formoso, que mantuvo una breve reunión con el vicepresidente segundo, Diego Calvo, para abordar aspectos “técnicos de la ley”. Formoso considera que el hecho de que la iniciativa del PSdeG vaya a generar un “debate” parlamentario sobre la situación del juego es “una gran victoria ya” y espera que el trámite en la Cámara permita mejoras del texto con “enmiendas” de la proposición socialista. efe