La catedrática de la USC María José Alonso suma otro premio a su trayectoria

··· María José Alonso es académica de número de la Real Academia de Farmacia de Galicia, la Nacional y la Galega de Ciencias. Destaca su nombramiento como miembro de la National Academy of Medicine de Estados Unidos (solo hay dos académicos residentes en España). Es ‘fellow’ del American Institute for Medical and Biological Engineering y de la Controlled Release Society.

··· Coordinó diversos proyectos de investigación con financiación internacional de la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Bill y Melinda Gates y la Comisión Europea. Autora de 289 publicaciones científicas, cuenta con más de 27.000 citas (índice-h 90) y registró 22 familias de patentes. La calidad de sus publicaciones la sitúan en el Top Ten en farmacología (Times Higher Education international) y está en The Power List, un listado de los investigadores más influyentes en el ámbito biofarmacéutico.