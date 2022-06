La continuidad asistencial en Atención Primaria, el objetivo principal de médicos gallegos

La situación de la Atención Primaria en Galicia es una preocupación continua que parece no tener fin. El Colegio Oficial de Médicos de Ourense reivindica “recuperar la máxima continuidad asistencial” en la Atención Primaria frente a “cobrar más por trabajar peor”, para lo que demanda un “incremento de la inversión con el fin de “volver a desarrollar una medicina de familia útil y resolutiva”.

Así lo especifica a través de un comunicado de prensa, la entidad colegial ourensana ante la “perspectiva de un verano” con un “panorama muy complicado” en Medicina Interna, Atención Primaria, Urgencias, hospitales comarcales y “gran parte de los servicios hospitalarios del área de Ourense, Verín y O Barco”.

“La información que recibimos de los compañeros y de los jefes de Servicio, suponemos que ocurre lo mismo en otras áreas de Galicia, es cada vez más preocupante. La realidad es que nuestro sistema sanitario público es uno y lo que ocurre en alguno de sus eslabones principales, repercute en el resto. Pero lo que escuchamos sobre el diagnostico de esta prolongada crisis, no tranquiliza en absoluto por su simplicidad y falta de rigor: faltan médicos”, lamenta la directiva de la entidad colegial ourensana.

Admiten, que “faltan médicos”, pero argumentan que “en un sistema en alocada huida hacia adelante en los últimos años, siempre faltarán, por mucho” que se apure “la fábrica que los produce”.

“Desde luego que es básico que el manejo de los recursos humanos varíe sustancialmente: que se termine con la temporalidad y se creen y se convoquen en OPEs, de la forma más rápida posible, las plazas que hoy están cubriendo necesidades estructurales imprescindibles con contratos temporales de baja calidad”, reivindica la entidad colegial ourensana.

También demandan que “las vacantes de los hospitales comarcales y las de difícil cobertura en Atención Primaria, tengan especiales y generosas condiciones retributivas/curriculares y un itinerario profesional claro que las hagan atractivas”. “Por supuesto que no podemos perder ningún médico más. Pero todo esto, que es necesario, no es suficiente”, abundan.

Para la entidad colegial ourensana “el modelo asistencial que convirtió en un éxito colectivo” la sanidad pública, “se ha perdido y debe ser recuperado y adaptado a los nuevos tiempos”.

Asimismo, aluden a que “otro concepto que hace años ya no se escucha y urge recuperar es el de Equipo Asistencial (médicas/os, enfermería, administrativa/o)” que, explican, “trabaja con un modelo consensuado entre ellos, bajo la dirección de un único jefe”.

Sobre la sobrecarga en centros de salud Comesaña, que ayer inauguró en Pontevedra una exposición sobre los 125 años del Provincial, recordó que en los últimos años nunca se cubren las vacaciones de los médicos en verano porque no hay sustitutos de los que tirar. “Ter unha lista suporía ter médicos no paro para ser contratados. Tradicionalmente non se sustitúe pero temos mecanismos de cobertura dos compañeiros que non están. É certo que cada vez o número de persoas que non están por xubilación é cada vez maior”, afirmó.