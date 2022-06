La cumbre en San Caetano deja más cordialidad que acuerdos

La cumbre celebrada este lunes en San Caetano entre el presidente de la Xunta y los líderes de la oposición, dos encuentros por separado de una hora y media cada uno, se cerró con valoraciones dispares, aunque todos coinciden en la falta de consensos concretos. Alfonso Rueda, por su parte, considera que recabó el apoyo de Ana Pontón (BNG) y Valentín González Formoso (PSdeG), para realizar determinadas demandas al Ejecutivo central, relativas a la convocatoria de plazas MIR, por ejemplo, o a los fondos europeos Next Generation, si bien admitió que ambos cara a cara se saldaron sin acuerdos.

Como “primera valoración”, subrayó que el hecho de reunirse para intercambiar opiniones y planteamientos es “una buena noticia en sí misma”, igual que se mostró “satisfecho por el tono cordial” en el que se desarrollaron las reuniones. En la línea de días pasados, insistió en que su prioridad era buscar una postura de país en cuestiones que ya trasladó al Gobierno y que espera abordar en la reunión que tiene pendiente con Pedro Sánchez: en el ámbito sanitario (la ampliación de convocatorias MIR), la descentralización de los fondos Next Generation o el impulso de competencias como la de Costas. Al respecto, aunque admitió que no se cerró ningún acuerdo concreto, constató “coincidencia en cuanto a la preocupación por estos temas” y dio por conseguido “el apoyo” puntual de ambos, o de uno u otro con mayor o menor intensidad en función del asunto.

Por ejemplo, con respecto a las convocatorias MIR destacó el respaldo de ambos, mientras que también percibió el “apoyo” de Formoso en cuanto a lograr respaldo de los Next para desarrollar los proyectos tractores pendientes en Galicia, y la proximidad de Pontón en demandas de competencias como la de costas o el traspaso de la AP-9.

Eso sí, constató también que “no” dieron importancia a las infraestructuras pendientes –por ejemplo la extensión de la alta velocidad a las principales ciudades, para lo que resulta imprescindible la llegada de los trenes Avril, comprometida para junio–. “Y la tiene”, contrapuso.

Si Pontón defendió una reforma estatutaria para facilitar el logro de competencias como la que atañe al litoral, entre otras cuestiones “más ambiciosas”, Rueda replicó que los servicios jurídicos avalan que no es necesario y que así se lo trasladó a la nacionalista. Preguntado acerca de si estaría dispuesto a abordar esta modificación, replicó que ahora la prioridad es “centrarse en lo que hay sobre la mesa” y solventar “los problemas de Galicia”. “Eso vamos a cerrarlo ya; si a partir de ahí podemos hablar, yo no digo que no. Pero la prioridad es solventar los problemas de Galicia”, zanjó.