La demora media en Medicina Interna se duplicó por la sobrecarga en A Mariña

El tiempo medio de espera en Galicia para consultas externas relacionadas con la especialidad de Medicina Interna se duplicó en 2021 frente a 2020 (pasando de 25,9 a 62 días) como consecuencia de un ascenso ingente de las consultas en el Hospital Público de A Mariña (757 llevadas a cabo con un tiempo medio de 137,5 días). De un año a otro, los pacientes gallegos tuvieron que aguardar 36,1 jornadas más para recibir el mismo servicio sanitario. O lo que es lo mismo, padecieron una demora que subió casi un 140%, producto de la sobrecarga que estaban sufriendo diversos profesionales de la comunidad.

Según los datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) relativos a 2021, hubo 286 consultas que tardaron en atenderse entre seis y doce meses (el 11,64% del conjunto), 127 entre tres y seis (el 5,17 por ciento) y 2.044 que lograron salir adelante entre cero y tres meses (el 83,19% restante).

En total, fueron 2.457 las consultas externas: una cantidad bastante mayor a la del 2020, cuando hubo 1.210 (un 50,75% menos). Las cosas fueron distintas ese periodo en el que no hubo ninguna que se alargara más de medio año (286 menos, por tanto, que este último año). Asimismo, 40 tardaron entre tres y seis meses (87 menos) y 1.170 entre cero y tres (874 menos).

El mayor número de consultas externas evidencia, sólo en dicho ámbito, el mayor trabajo con el que han tenido que cargar los internistas gallegos. Y es que hay que tener en cuenta que estas son sólo una de las múltiples tareas que llevan a cabo estos especialistas, que entre otras cosas se dedican también al tratamiento hospitalario de pacientes con diversas patologías; a la atención integral de pacientes con factores de riesgo vascular, de pacientes mayores con patologías múltiples y de pacientes con patologías de origen infeccioso; o a la atención, diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedades sistémicas.

A falta de que la Consellería de Sanidade difunda lo nuevos datos, relativos al primer semestre de 2022, los del último año son los más actuales y, yéndonos al pasado, exponen una situación extraordinaria en la Medicina Interna: especialidad donde el tiempo promedio de espera para sus consultas (a nivel autonómico) siempre ha estado, a excepción de 2021, entre los 21,4 y los 33,5 días (con un promedio durante los anteriores siete años de 26,6 jornadas).

Por lo menos así fue entre 2014 y 2020, según la serie pública del Sergas en su página web (https://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Lista-de-espera-de-consultas-externas): 2019 (tiempo medio: 22,6 días, número de consultas 1.404), 2018 (tiempo medio: 21,4 jornadas, cantidad de consultas 1.374), 2017 (tiempo medio: 33,5 días, número de consultas 1.665), 2016 (tiempo medio: 28,3 jornadas, cantidad de consultas 1.984), 2015 (tiempo medio: 24,8 días, número de consultas: 1.954), 2014 (tiempo medio: 29,5 jornadas, cantidad de consultas: 1.874).

Con estas cifras queda patente que nunca antes, hasta 2021, había habido ni tantas consultas externas de Interna en un único año ni un tiempo tan largo de espera: 62 días frente a los 25,9 de 2020, es decir, 36,1 jornadas más. O lo que es igual, una demora que se ha alargado casi un 140%.

ENTRE TRES Y CUATRO MESES MÁS DE DEMORA A TAN SOLAMENTE DOS HORAS DE DISTANCIA. ¿Pero donde se dio exactamente esta problemática? ¿A qué gallegos en concreto afectó? La respuesta es clara: a los lucenses. En concreto aquellos ligados al Hospital Público de A Mariña. Sólo en este centro se atendieron 757 consultas externas de Medicina Interna durante 2021. Casi un tercio de todas las de Galicia (el 30,81%), más que las tres grandes áreas sanitarias de A Coruña-Cee, Pontevedra-O Salnés y Vigo (que entre ellas suman 746) o más del doble que los otros seis centros comarcales (que atendieron 362).

El Hospital de A Mariña, que concluyó el pasado año con un tiempo de espera medio de 137,5 días para las consultas vinculadas a esta especialidad, atendió 360 de ellas entre cero y tres meses (el 47,56%), 111 de tres a seis meses (el 14,66%) y las 286 de seis a 12 meses (el 37,78%).

Cabe destacar que el Complejo Hospitalario Universitario de Lugo (CHUL), a una hora y 10 minutos en coche, y Hospital Público de Monforte, a una hora y 50 minutos, registraron tiempos de espera medios de 31,5 días (153 consultas) y 14,5 días (72 consultas) respectivamente. Así pues, los pacientes de A Mariña que precisaron una consulta externa de Medicina Interna tardaron en ser atendidos entre 106 y 123 días más que los pacientes de los otros dos centros públicos lucenses. Ambos a menos de 200 kilómetros de distancia.

La anómala cantidad de consultas externas que atendió el Hospital de A Mariña contrasta con las de años atrás, como las 251 que atendió en 2020 (un 66,84% menos) o las 249 que atendió en 2019 (un 67,11% menos), cuando todavía era el Hospital Costa. Esos años, respectivamente, los tiempos de espera fueron de 45,6 días y de 26,2 días, por lo que el ascenso en la demora es progresivo y se puede decir que coincide con la llegada de la pandemia del coronavirus.

A esta situación hay que sumar que los pacientes de Lugo, como los de Ourense, son característicamente más propensos a padecer distintas patologías por su edad que los pacientes de A Coruña y Pontevedra, o que el paciente español. La edad media de los lucenses para 2021 supera el medio siglo (50,14 años) como la de los ourensanos (50,97) frente a los coruñeses (47,46), los pontevedreses (46,20) o los españoles en general (43,8).

Precisamente el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), donde a mitad del pasado mes de mayo dimitió Amalia Cadavid, su jefa de servicio de Medicina Interna, fue el segundo centro con más consultas atendidas en 2021 (288) y en el que más tardaron en atenderse: el tiempo medio fueron 35 días, evidentemente bajo si se compara con el de A Mariña.

A estas instalaciones, por orden de más a menos demora en las consultas externas de Medicina Interna y sin contar los mencionados centros lucenses, le siguieron el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) con 33,1 días y 249 consultas; el Hospital Público de Verín, con 30,2 días y 70 consultas; el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), con 29,5 días y 175 consultas; el Hospital Público de Valdeorras, con 27,6 días y 99 consultas; el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP), con 27,4 días y 153 consultas; el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), con 25,2 días y 259 consultas; el Hospital Público del Salnés, con 20,5 días y 60 consultas; el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), con 18,7 días y 61 consultas; el Hospital Público de Barbanza, con 16,8 días y 36 consultas; y el Hospital Público Virxe da Xunqueira, con 12,6 días y 25 consultas.

“LOS PACIENTES NO SON NÚMEROS”. El pasado 25 de febrero, hace poco más de tres meses, el servicio de Medicina Interna del Hospital de A Mariña (también llamado Hospital de Burela) publicó en la web de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) una “Oferta de trabajo como F.E.A. (Facultativo Especialista de Área) de Medicina Interna”.

“Si eres un/una joven internista, con trabajo precario, contrato COVID, contrato de guardias o similar. Si el trabajo que realizas dista mucho de lo que siempre soñaste. Si sientes que tu formación como internista ha quedado limitada... Es el momento de salir de tu zona de confort y plantearte trabajar en un Hospital Comarcal. En un Hospital Comarcal el internista es el que controla y dirige el área médica. Olvida tus prejuicios, la atención médica es de la misma calidad que en un hospital de tamaño grande, y comprobarás que los pacientes no son números, personalizando el trato hasta donde puedas llegar. El Hospital de Burela te ofrece trabajo como internista a largo plazo, y podrás desarrollar tu carrera profesional completando tu formación como profesional todoterreno. Recuerda que en Burela la vida es más fácil, y hasta los alquileres son más baratos. Si eres R5 y no sabes que va a ser de tu vida este verano, acércate a conocernos. Para los de fuera de Galicia, el idioma no será un obstáculo. Pero si te gustó este anuncio y no eres internista vía MIR, olvídanos”, rezaba el mensaje.