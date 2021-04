La depreciación de la carne de vacuno golpea a 23.000 granjas

En el Día Internacional de las Luchas Campesinas, el SLG arrancaba el proceso que llevará a finales de año a su décimo congreso. Lo hacía desde Maceda, donde los afiliados eligían a un ganadero de Bóveda –en Vilar de Barrio, en la ourensana comarca de A Limia–, Samuel Formoso Salgado, como nuevo responsable para el sector del vacuno de carne para los próximos cuatro años.

A su lado estará Mari Carme Varela, de Vilameá (Guntín, Lugo), y tendrán el apoyo de una renovada Dirección da Carne cuyos miembros salieron elegidos de las diversas asambleas comarcales celebradas en Galicia en los meses previos.

Relevan así a los anteriores líderes elegidos en febrero de 2017, Lois Varela e Inés Casabella. En un comunicado, el SLG explica que abordó el congreso “coa conciencia da importancia fundamental que ten o sector da carne de vacún na Galiza, sendo o que conta con maior número de granxas”. Así, los datos de la Consellería de Medio Rural y el Ministerio de Agricultura elevaban las explotaciones a mediados del año pasado a 22.962, a las que se suman 428 mixtas –también lácteas–, “o 27,5 % das explotacións de vacas para carne de todo o Estado”.

Una actividad que, detallan, permite que se “manteñan poboadas algunhas das zonas do país, como as de montaña, máis castigadas polo abandono e o envellecemento, cumprindo desta maneira unha función esencial na xestión e vertebración do noso territorio”. Desde el cónclave en Maceda se indicaba que las administraciones “non acaban de decatarse pois as problemáticas que arrastra o sector dende hai décadas semellan cronificarse sen que se desenvolvan políticas que as revertan”.

Destacan la situación de los bajos precios, que fue la “peor debido á pandemia”. En el relatorio aprobado en el Congreso de Vacún de Carne del SLG se detallan “baixadas de ata 70 céntimos por quilo en Tenreira Suprema ou de case o 50 % nas vacas de desvelle” con vías de comercialización convencionales.

La política, alegan, “lonxe de ser unha posíbel solución a estes problemas semella porfiar en empeoralos, tal e como demostra a sinatura de tratados de libre comercio enormemente lesivos para o sector, como Mercosur con varios países suramericanos ou o CETA con Canadá, que permiten a importación sen aranceis de miles de toneladas de carne de vacún á Unión Europea”.

Temas como las pérdidas millonarias que provoca la fauna salvaje y siguen sin solucionarse, la invasión del eucalipto en tierras que deberían ser para cultivos agrícolas y pastos para el ganado, con miles de granjas sin base territorial suficiente para abaratar sus costes de producción son graves problemas, como lo es que no se controle la transparencia en los pesajes en los mataderos, con balanzas “sin revisar, homologar y precintar”, lo que puede provocar pérdidas en cada becerro. También reclaman a Xunta y Moncloa que se aseguren que la nueva PAC llega a los productores reales y no acaba beneficiando a los grandes terratenientes de siempre.