La Deputación da Coruña financia un programa para la selección, reproducción y mejora de la abeja negra

recuperación. El presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, y el presidente de la Asociación Apicultores Casa do Mel en As Pontes, Manuel Ferreira, firmaron este lunes un convenio por el que la institución provinciual financia el programa para la selección, reproducción y mejora genética de la abeja negra local que desarrolla la Casa do Mel en Goente. La aportación es de 18.499,44 euros. Desde a Casa do Mel aseguran que la recuperación de esta especie presenta un doble beneficio, ya que no solo repercute en la biodiversidad de la misma, en la conservación y protección de los ecosistemas y del paisaje del territorio en los que se recupera y fija la población, sino que también permitirá lograr mayor producción con menos recursos. Esto es debido a su mejor adaptación al medio y resistencia a las enfermedades más comunes. Los objetivos del proyecto persiguen la recuperación y conservación de la abeja local tras años de introducción de abejas italianas con cruces e hibridación con la autóctona, además de la mejora genética de la especie local para mantener su adaptación al medio y mejorar alguna de las características productivas, sanitarias y de mansedumbre. Por último, pretende expandir la abeja local entre los apicultores del territorio para obtener mayor productividad, reducir las pérdidas, ampliar la supervivencia de los enjambres y, en definitiva, tener una mejora en el rendimiento de las explotaciones. González Formoso valoró el trabajo de la Casa do Mel, que “vio incrementada su actividad exponencialmente en los últimos años debido a la incorporación de nuevos socios”, y que “realiza una labor importante que repercute en la economía local”, vendiendo en el pequeño comercio el excedente de miel que produce, y “contribuyendo a la promoción de un producto típico como la miel, además de formar a los apicultores”. R.R.