La dirección socialista acusa a los críticos de intentar desestabilizar

Desde la dirección del PSdeG defienden el proceder de José Antonio Quiroga y cargan contra los críticos, a los que acusan de intentar desestabilizar a la cúpula de la formación, a unos meses del Congreso en el que se elegirá al secretario general.

Las fuentes consultadas dicen que “o secretario de Organización cumpre as normas do partido e nas súas opinións non hai mentiras nin descualificacións contra ninguén”, y destacan que lo expresado por Quiroga son “valoracións políticas sobre etapas anteriores e a situación actual do partido”.

Y, de ahí en adelante, cargan contra las facciones que no son afines al actual secretario general con una serie de alusiones veladas. De este modo, censuran que “hai outros comportamentos que están fóra das normas do partido como asesorar a Baltar, non cumprir coas aportacións económicas dos cargos públicos á agrupación coruñesa ou intentar zancadillear de forma permanente ao secretario xeral”.

En el seno del PSdeG no han sentado bien las numerosas publicaciones en redes y comentarios en medios de comunicación. Indican que “a escalada de declaracións públicas por parte dalgúns (ben coñecidos) evidencia que hai quen está tentando desestabilizar ao PSdeG en vez de traballar lealmente”.

Estas fuentes consideran “paradóxico que quen se queixa de que Quiroga faga públicas as súas análises políticas se dedique a trasladar aos medios de comunicación peticións de dimisións, incluso con insultos”.

CENTRADO EN EL PRESENTE. En su visita a Monforte de Lemos, Gonzalo Caballero trató de esquivar la polémica generada en el seno de su partido, y afirmó que solo piensa en Galicia: “O meu compromiso é Galicia, a miña paixón é Galicia, a miña dedicación e dar respostas e propostas aos problemas que teñen os galegos”.

Así, el secretario xeral del PSdeG eludió entrar a valorar la publicación de Quiroga y la reacción de buena parte de su partido, y abogó por centrar esfuerzos en problemas como la sanidad o la reactivación económica y del empleo. “Eu quero dedicar nestes días todo o meu compromiso e todo o meu esforzo a facer o maior proxecto para beneficiar aos galegos e galegas. E cando haxa que falar doutras cousas, eu falarei cando me corresponda”, sentenció.

Caballero indicó que han de trabajar “dende as institucións en dar resposta aos problemas da cidadanía”, y que esa debe ser la “prioridade”, tanto para los concejales como para los representantes en el Congreso y en el Senado, pasando por los diputados socialistas en el Parlamento de Galicia y en las diputaciones.

A renglón seguido volvió a incidir en la idea de que no se posicionará hasta que no llegue el momento. “Cando corresponda falar doutras cousas, eu falarei porque a verdade, tamén sei do que terei que falar no seu momento”, dijo.

No toca ahora, porque declaró estar centrado en su “paixón”, que es “cumprir con Galicia”. Para eso dedica “todas as forzas” en “perfilar o mellor proxecto da Galicia do futuro, para resolver os grandes problemas que hai no noso país”.

En este punto cargó contra la situación de saturación en la Atención Primaria y las listas de espera “de ata 26 días”, y censuró que la Xunta “vai iniciar o curso escolar despedindo a centos de profesores que foron contratados para reforzar a educación”. También volvió a afear que “ non ten proxectos para a reactivación, para xerar emprego”.

De todos modos, Gonzalo Caballero afirmó que está con “forzas, ilusión, ganas”. “Teño toda a paixón, toda a ilusión e toda a forza para dedicarme ao que os galegos e galegas queren que é unha Galicia mellor”, concluyó el líder socialista.