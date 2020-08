La economía gallega resiste mejor que la media pero no es inmune al covid-19

La evolución de la economía durante los próximos meses estará íntimamente ligada al coronavirus, con lo cual ya hay que poner por delante que es muy difícil hacer estimaciones y existe “mucha incertidumbre” . De todas formas, María Cadaval entiende que “hay principalmente dos factores” que explican que Galicia contenga el desplome del PIB algo mejor que el conjunto de España.

El primero, analiza, es el “menor peso del Turismo” en la riqueza de la comunidad que a nivel del Estado, con lo cual su caída también afecta menos. El segundo es la mayor incidencia del sector Primario, que es “el que menos sufrió durante el confinamiento”. La combinación de estos dos factores, como adelantó en su día el Foro Económico de Galicia, del que también es miembro, es la que justifica que el batacazo en el segundo trimestre haya sido cuatro puntos menor que en todo el país.

La profesora de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago (USC) explica que las proyecciones anteriores se habían hecho esperando un rebrote de la enfermedad en los meses de octubre o noviembre en lugar de en pleno mes de agosto: “Esta situación no estaba contemplada”, alega, pues obviamente no es lo mismo contar con dos rebrotes que con tres o cuatro. De todas formas, lo que parece claro es que “este año la recuperación en España no se va a producir”.

Indica que el repunte de la enfermedad en el mes de agosto “fue un golpe muy duro”, pues había muchas esperanzas en salvar la temporada turística, muy dependiente de los viajeros internacionales, cosa que a nivel nacional no se va a conseguir. Un hecho que puede provocar que a final de año “la caída del PIB pueda ser todavía más profunda de lo que se había avanzado”. “Hasta 2021 no parece que vaya a haber una recuperación. La situación es complicada”.

No obstante, matiza, “en el caso de Galicia es algo distinta”, pues el turismo, más orientado en clave española y menos enfocado al exterior que en zonas como Canarias, Baleares o Andalucía, tuvo un comportamiento que sin ser óptimo sí fue más favorable. “Galicia más o menos salvó el verano”, detalla Cadaval.

A mayores, la economista también hace hincapié en la importancia del sector primario y que las dos principales industrias instaladas en la autonomía, Inditex y Citroën, hayan recuperado su actividad, confiando en que no tengan que volver a parar.

Durante el pasado mes de abril los datos de exportaciones gallegas reflejaron un descenso del 56,4% sobre el mismo mes del año anterior tras el parón en ambas firmas.