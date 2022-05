La economía social dinamiza y eleva los sueldos de 40.000 ocupados en Galicia

Santiago. “Se a economía social se reforza, e máis aínda en tempos de crise, as cooperativas adoitamos converternos en refuxio para as persoas traballadoras ou autónomas e para as pequenas empresas cando o todopoderoso mercado non se porta de todo ben e as exclúe ou expulsa”. Muy clara se muestra Ana Olveira, presidenta de la Unión de Cooperativas Espazocoop.

Explica que “cando unha persoa chega ao desemprego, a compatibilidade entre o traballo, os coidados de maiores ou pequenos e o tempo de lecer se fai imposible, ou a precariedade se converte nunha forma de vida, a opción cooperativa comeza a visualizarse como unha alternativa”. Porque “o emprendemento colectivo afronta necesidades que o traballo por conta allea non é capaz de cubrir”.

De igual forma, “cando unha empresa ou persoa autónoma conta con dificultades para vender o seus produtos ou servizos nun mercado globalizado, ou fai maior esforzo para mercar materias primas ou mercadorías, a unión nunha cooperativa existente ou a posta en marcha dunha nova permite competir en mellores condicións onde antes era imposible; en definitiva, a unión fai a forza”.

En Galicia, “desde que en 2008 entramos nesta longa crise económica que provocou o estoupido da burbulla inmobiliaria e se prolongou coa chegada da covid e agora coa guerra no corazón de Europa estamos, ano tras ano, batendo récords de constitución de cooperativas, con máis de 900 entidades nestes 14 anos”. Tienen “maior capacidade de adaptación a un entorno cambiante”, lo que reduce su mortalidad frente a la empresa ordinaria. Así, “un sector moi sacudido pola crise atopa no cooperativismo un entorno no que protexerse”.

Los datos corrobaran, por tanto, “o pensamos as persoas convencidas por esta maneira de facer economía dun xeito diferente, que sitúa ás persoas no centro das súas decisións”.

Ana Olveira considera que “en moitas ocasións, o cooperativismo relacionase con sectores económicos concretos, mais a realidade é que está presente en todos os campos da economía e, nestes últimos tempos, o maior crecemento identifícase na cultura e a educación non regrada”. Un hecho que, recuerda, se recoge en el último informe que acaba de presentar el Foro pola Economía Social Galega (Foroesgal) que recoge el impacto de esta fórmula. “Outra mostra é o nacemento da sectorial de empresas da industria cultural no seo da Unión de Cooperativas Espazocoop e que aglutina arredor de 30 empresas cunha antigüidade, na maioría dos casos, non superior aos 10 anos”.