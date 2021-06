La eólica que tramita el Ministerio abre un frente más entre la Xunta y Moncloa

El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, advierte de que “no es el momento de hablar de proyectos” de eólica marina, sino de sus “condicionantes” para establecer “las bases” de su futuro desarrollo. Así lo transmitió a los medios en Friol (Lugo), después de que Iberdrola pidiese al Ministerio de Transición Ecológica el alcance ambiental de dos parques frente a la costa gallega, en el área de A Mariña lucense. Justo en el día en que la Consellería de Medio Ambiente se lamentaba ante el Gobierno central de que éste “siga insistiendo en que se evalúen proyectos de parques eólicos que, por su localización, están fuera de las áreas de desarrollo previstas”.

Por un lado, Conde apuntaba a un observatorio que constituirá la comunidad y a “una fase de diálogo de consenso” con el ánimo de “identificar cuáles son los condicionantes que tiene que tener el desarrollo” de la eólica marina en Galicia”, trabajando con la industria y el sector de la pesca en busca de garantías “desde el punto de vista medioambiental” y en lo relativo a “la compatibilidad” con la actividad extractiva.

En esta línea, apostó por sentar las bases del sector "en colaboración con el ministerio" y avisó de que "aún no se ha desarrollado el plan sectorial que va a identificar en qué áreas se puede desarrollar la eólica marina". "Por tanto no es el momento de hablar de proyectos, sino de los condicionantes que tanto el ministerio como los sectores, en concreto, el pesquero, entendemos que hay que introducir", incidió. A partir de ahí, agregó, se podrán "lanzar proyectos concretos", pero ahora "no se está en ese momento", y la Xunta defiende un desarrollo "ordenado" de la eólica marina.

Por otra parte, desde el departamento de Medio Ambiente de la Xunta lanzaban un comunicado en el que recordaban que "la regla general para instalar un parque eólico en Galicia es la de que se sitúe en un área de desarrollo eólico contemplada en el plan sectorial y, con base en esto, en los últimos meses, el Gobierno ya informó desfavorablemente un total de 35 proyectos estatales que no cumplen la condición".

Frente a esto, la consellería reprueba que "representantes de la Administración central siguen trasladando a la Xunta diferentes cuestiones con la pretensión de que se aceleren los informes que fueron solicitando para poder agilizar los proyectos de estas zonas, y de competencia estatal, que quieren instalarse en la comunidad".

El director general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, Ismael Aznar, y otros representantes del Gobierno central trataron este asunto en una reunión telemática esta semana con miembros de Medio Ambiente y de la Vicepresidencia segunda de la Xunta.

Según Medio Ambiente, los integrantes del Ejecutivo gallego señalaron que "el aumento exponencial de peticiones para la instalación de eólicos es una consecuencia directa de las modificaciones introducidas por el Gobierno central en la legislación básica estatal, que exigen que los proyectos eólicos cumplan unos plazos administrativos muy ajustados". "Es algo que impacta día a día en el volumen de trabajo", subrayan.

La Xunta considera precisa una información ambiental "clara y que no sea equívoca para los promotores". Y, según critica, el mapa de sensibilidad ambiental publicado por el ministerio "suministra datos parciales y que pueden llevar a error". Como ejemplo, cita la zona de sensibilidad máxima, en la que está incluida la Red Natura, donde "se informa a los promotores que los eólicos no están recomendados, cuando realmente los proyectos dispuestos en estas áreas en Galicia están prohibidos".

Por último, el Gobierno gallego incide en que la línea mantenida por la comunidad es "hacer compatible el desarrollo eólico con la protección del patrimonio natural", y por eso, dice, "se va a reforzar la información ambiental que ya incluye el plan básico autonómico, con el fin de añadir referencias sobre zonas incompatibles con estos elementos".