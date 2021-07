La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal captó hasta 163 millones en cuatro años

··· La alcaldesa de Salvaterra do Miño, Marta Valcárcel, ejerció como anfitriona de la reunión y resaltó la importancia que el órgano tiene que jugar en el reparto de los fondos europeos. Y recordó el impacto negativo que supuso para los ayuntamientos de la Raia la toma de decisiones como los cierres perimetrales y los cierres de fronteras, en una zona que “non entende de fronteiras e de países”. “Salvaterra forma parte da Raia, un territorio que crece da man, como irmáns” y qur sufrió cómo “unha pandemia nos separaba por primeira vez e se tomaban decisións sen entender a nosa realidade, non entender a Raia como un único territorio”. Así, prosiguió lamentando que “o impacto do peche das fronteiras foi máis duro nos concellos fronteirizos”. De cara al futuro, reclama la llegada de ayudas que puedan contribuir a mitigarlo, y “avanzar en temas importantes como a tarxeta transfronteiriza”. Entiende que ahora “é necesario ser áxiles e dar respostas ás demandas do territorio”.