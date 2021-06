La expansión eólica amenaza a la Casa Grande de Xanceda

En el concello de Mesía apenas viven 1.200 personas, pero en sus entrañas crece una de las joyas de la corona de la producción ecológica de España. La Casa Grande Xanceda es el segundo mayor productor ecológico del país y el primero de Galicia. Allí trabajan casi 50 personas, un 60%, mujeres.

Las ‘vaquiñas ecolóxicas’ viven al aire libre, pacen 360 días al año y se nutren de elementos ecológicos. Todo en unos terrenos en los que están vetados los productos químicos y en los que plantan unos 400 árboles al año.

Sin embargo, la amenaza de la incontenible expansión eólica se cierne sobre uno de los principales bastiones de la marca Galicia por España adelante.

Entre las comarcas de Mesía y Ordes están proyectados cuatro parques, con más de una veintena de molinos de unos 200 metros de altura. El parque proyectado en Gasalla, que tendrá siete molinos, está a menos de un kilómetro de la granja.

Jessica Rey es la responsable de marketing y comunicación de la compañía. Además de estar “amenazada” por los parques eólicos, en la Casa Grande de Xanceda también miran con preocupación la instalación de la alta tensión y de una subestación eléctrica. “Perdemos o terreo que coidamos durante anos, que certificamos como ecolóxico”, lamenta, y agrega que “os proxectos que se teñen que impulsar” son aquellos “sostibles e beneficiosos para o rural”.

Además, señaló que “estas empresas non veñen con amabilidade cando presentas reticencias”. “Non sei se son ameazas, pero si presións para ceder e non enfrontarnos a estes proxectos”, denunció.

Rey hizo estas declaraciones tras una visita por la fábrica a parte de la cúpula del Bloque Nacionalista Galego. La portavoz nacional, Ana Pontón, acudió acompañada de diputados como Luís Bará, Xosé Luís Rivas ‘Mini’ e Iria Carreira. Allí pudieron conocer, con todo lujo de detalles, todo el proceso de producción de Casa Xanceda.

Pontón afirmó que “é un proxecto emblemático para Galicia” y un ejemplo de “desenvolvemento do rural, de recuperación do territorio e de fixación de poboación, que xera emprego de maneira sustentable e pechando un proceso produtivo”.

A renglón seguido advirtió de que “este proxecto, que é dos que constrúen país, está ameazado polo boom eólico, que é unha bomba para o medio rural, que pon en risco empregos, proxectos e o desenvolvemento económico”. “Todo ao servizo do lobby eléctrico que ten unha para no Consello da Xunta e a outra no Consello de Ministros”, recalcó la líder de la oposición.

Pontón insistió en compartir “con miles de galegos a preocupación dun boom eólico que non vai traer un desenvolvemento sustentable, ao contrario. Faise de costas ao medio rural, únicamente cun modelo depredador” que, a su juicio, “pon en risco o futuro desenvolvemento”.

En este punto, recordó que hay más de 4.000 parques en 106 municipios, y aseveró que Galicia tiene la mayor densidad de molinos por persona. “E non vemos que neses concellos haxa un maior desenvolvemento”, sino que “hai unha poboación que vai a menos, hai perda de servizos”. Por lo tanto, “hai unha contradición: o que tiña que ser un factor de desenvolvemento está ao servizo do lobby eléctrico que vai dexiar destrución no noso territorio”.

La portavoz nacionalista insistió en que esta expansión “permite o espolio pero sen deixar beneficios”, y se mostró partidaria de “cambiar o modelo” por uno que sea “sustentable, respectuoso co medio rural e coas persoas que viven nel”. “Queremos un modelo con participación pública, que permita un desenvolvemento equilibrado, xusto e que avance cara unha situación na que os beneficios queden no país”, dijo.

Esto, según apuntó, es posible “vinculando a instalación destes proxectos eólicos ao desenvolvemento rural respectuoso” y señaló que “a diferencia do que pasaba na anterior etapa, os muíños estanse instalando en zonas produtivas e ameazando proxectos importantes para o país”.

Pontón recordó que “xa vimos o que significa o abandono do rural e a perda de superficie agraria útil”, y tildó de “incrible que a Xunta permita que se siga avanzando na destrución do rural únicamente para beneficiar a ese lobby”.

“Todos estamos a favor das enerxías renovables, pero non desta maneira, porque é un modelo depredador que non respecta outras actividades que xa había”. “Temos que facerlle fronte porque estamos nunha sociedade na que aumenta o rexeitamento a este modelo”, avanzó. LA nacionalista entiende que “pode haber máis produción, pero ten que ser de forma equilibrada”.

ENCARECIMIENTO DE LA TARIFA ELÉCTRICA. La nueva tarifa eléctrica y el incontenible encarecimiento del precio de la luz fue otro de los temas de los que se habló en la Casa Grande de Xanceda, que también ve afectado su modelo.

Jessica Rey ironizaba: “Aféctanos como a todas as industrias. No noso caso, non podemos poñer a muxir ás vacas de madrugada nin elaborar iogures”. Por eso, asume que “aumentará os custos”, pero confía en que no tengan efectos en los precios ni en los trabajadores. Trabajan ya “en modelos de enerxía autoproducida”, en los que llevan tiempo pensando en su línea de sostenibilidad y producción ecológica. Ahora también se valora para paliar el encarecimiento del recibo.

Sobre este asunto, Pontón reiteró que “a suba da luz é un mazazo para todas as economías, para as familias que están vivindo unha crise, con moitas asfixiadas, e para as empresas”. “É aberrante, e máis para Galicia”, afirmó, y como se trata de una cuestión de “xustiza social” prometió que darán “batalla”. La portavoz del Bloque volvió a pedir una tarifa más barata. “Feijóo leva doce anos vetando esta idea dicindo que en Madrid non o entenderían”.

Sobre la rebaja del IVA que se está estudiando, es escéptica: “Crer é confiar no que un non ve, a min o que me gusta e ver as normas no BOE e celebraremos calquera baixada. Merecemos tarifa diferenciada”.