La factura de la luz: una pesadilla que ahoga a los autónomos a final de mes

Padrón. “Antes pagábamos por la electricidad en temporadas bajas entre 9.000 y 10.000 euros y ahora pasamos a pagar 20.000”, afirma Manuel Vidal, propietario del Hotel Scala de Padrón, que afirma que “al final hemos tenido que repecutir un poco los precios, porque a eso se suma la compra para el restaurante”.

“Llevamos dos semanas con unas subidas un poco desproporcionadas y eso al final lo va a sufrir el consumidor, porque nosotros tendremos que ponérselo en el precio del menú, del café, del refresco...”, indica.

Y lo que más teme Manuel es la llegada del verano, de la temporada alta, “cuando todos los salones de eventos estén funcionando, y todas las habitaciones con el aire acondicionado puesto”, se pregunta, “¿qué recetas me van a venir? No se va a poder soportar esto”.

Nos cuenta que “hablando con empresarios y comerciales de la zona me decían que ellos daban un presupuesto, cerrado ya, que no sabían si iban a poder mantenerlo en quince días, rompiendo el contrato”, explica, e incluso a él le sucedió algo similar: “Una comida me pidió lubrigante, y cuando fui a comprarlo me dijeron que estaba al doble, lo que no me daba ni para cubrir el precio que yo le había puesto al cliente, así que tuve que decirle al final que no me era posible ofrecérselo”.

En ese punto están ahora, en el de cerrar presupuestos que no saben si podrán mantener o tendrán que incurrir en pérdidas para poder mantenerlos. “Nunca nos ha pasado esto, no hasta este punto”, afirma, aunque se muestra positivo, porque “tampoco vale la pena ponerse a llorar, agobiarse o estresarse, tienes que vivir día a día”. En su caso, tiene recién inaugurado un restaurante y una reforma en el asador, algo que “nos tiene muy ilusionados”.