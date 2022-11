La Fiscalía pretende que el hijo mayor de Sandra Boquete declare contra su padre, autor del triple crimen de Valga

Entre las peticiones formuladas por el Ministerio Público figura la emisión “de los vídeos grabados por el acusado y los audios y mensajes que había en su teléfono móvil”, así como a la audición de las llamadas efectuadas al 112 el día de los hechos por parte de los vecinos de la zona de Valga, al considerar que hay elementos probatorios de peso.

En lo que se refiere a los mensajes que José Luis Abet Lafuente grabó y algunos envió a amigos antes y tras cometer los tres crímenes.

En uno de ellos se podía escuchar que “siempre piensan que tienen las de ganar y no es así tampoco. Resulta que no me abre el portal, no me coge el teléfono y después dice que el malo soy yo”, en una narración realizada en la misma puerta de la casa de las fallecidas 48 horas antes de la mortal agresión.

“Bueno, estoy delante (de la casa de ella)... Hoy es sábado y tampoco me deja llevar a los niños; me tocaban los niños el fin de semana y también se niega a dármelos”. “Tenía que venir mi madre y a mi madre no se los deja, a la suya sí”, dice cada vez más enfadado.

En los vídeos también afirma que ha llamado al abogado de su exmujer y que éste tampoco da respuesta. “Ve los mensajes y no contesta, no devuelve las llamadas”. “Hombre, al final voy a tener que tomar medidas”.

Una vez cometida la matanza Abet Lafuente, sin el menor signo de arrepentimiento, le envía un vídeo a un amigo diciendo: “A estas tres me las saqué de delante”. “Yo ya no vuelvo más, pero a esta gente me la he sacado de delante”. Luego le pide disculpas: “Lo siento mucho, pero tenía que ser. Te pido perdón por si ten van a poner malo a ti, pero a esta gente había que sacarla de delante”. E insiste, “podía haber hablado con el abogado, pero a estas tres me las quité de delante”. “A partir de hoy voy directo al calabozo y no voy a salir más”.

Para, sin solución de continuidad, añadir que “me cansé de que me pitorrearan. Se acabó amigo. Ya las mate a las tres (risas ...) Ya están para enterrar. Ahora no hacen falta ni 24 horas ni camello (en alusión a un mal de ojo que quería encargar para su expareja)”. Por último, aclara la identidad de las víctimas. “Están las tres muertas, ella, la madre y la hermana, ahora voy a pasar el resto de mi vida en la cárcel”.

La Fiscalía, tras pedir la retirada de la patria potestad, la tutelas la tiene el abuelo materno por decisión judicial, pide que no pueda acercarse ni comunicarse con sus hijos.