“La generación de actividad y el empleo son tareas preferentes”

Nuevo curso político, nueva mayoría absoluta de Feijóo tras las elecciones autonómicas y caras nuevas en el Gobierno. ¿Cómo valora este nuevo escenario político en el arranque de curso?

Creo que va a ser un curso político complejo. Esperemos que sea el de la aparición de la vacuna contra el covid-19, algo que nos haría recuperar la ilusión y que nos cambiará la vida para mejor.

Hay algún cambio relevante en lo político. El PSdeG-PSOE, que ha liderado durante mucho tiempo la oposición e incluso ha gobernado este país, ahora es la tercera fuerza política en Galicia. Este es un escenario complicado, que requiere de nosotros hacer un esfuerzo importante por reconectar con la sociedad gallega, también desde el Parlamento.

En un escenario tan difícil como el actual, con una pandemia que afecta a todos los aspectos de nuestras vidas, creo que la ciudadanía va a medirnos por la capacidad que tengamos de construir, y no de destruir. En este sentido, entiendo que este debe ser el curso de abandonar las reyertas políticas y de valorar el esfuerzo que se haga tanto por parte del Gobierno, para intentar tender la mano y coordinar las distintas políticas y en las medidas difíciles que haya que tomar, como por parte la de la oposición, que debe tener la capacidad de presentarse ante la sociedad con propuestas en positivo y con afán constructor. Lo cual no quiere decir que se deba asumir cualquier decisión del Gobierno, sino que la oposición debe hacer su labor, pero con más carácter y afán constructivo que nunca.

Estamos en plena pandemia que, como decía usted, ha cambiado nuestra vida en todos los aspectos. ¿Qué cree que debemos hacer para seguir haciendo frente al coronavirus tanto a nivel particular como desde las administraciones?

Yo creo que cada uno, tanto en su ámbito particular como público, debe seguir las decisiones y las normativas sanitarias que imponga la autoridad en la materia tanto autonómica como estatal. Cuidar de uno mismo es cuidar de todos.

Practicó usted el teletrabajo durante el confinamiento. ¿Considera que ha llegado para quedarse?

Cualquier representante público ha practicado tanto el teletrabajo como el trabajo presencial durante esta pandemia, porque lógicamente muchos colaboradores habituales estaban en casa y se hacía trabajo por videoconferencia, pero también mucho trabajo presencial.

Yo creo que el teletrabajo sí ha llegado para quedarse. Sería una torpeza no aprovechar esta revolución que nos llevaría varias años adoptar y que las excepcionales circunstancias de la pandemia nos han obligado a implantar en apenas unas semanas. Todo esto va a conllevar seguramente cambios importantes en el ámbito laboral y también en el ámbito público, que deben de examinarse y valorarse concienzudamente por las administraciones públicas y por parte de los representantes de los trabajadores y trabajadoras.

¿Para quién es su aplauso en estos meses negros y quién merece su rechazo?

Mi aplauso es para todos aquellos que se han esmerado tanto en superar este escenario tan difícil que tanto miedo y pánico nos ha imbuido a todos y a todas, pero sobre todo para aquellos que han sido capaces de vencer ese pánico y han acudido cada día a su puesto de trabajo.

Cuando todos estábamos en casa hubo una serie de colectivos esenciales que siguieron acudiendo a su puesto laboral cada día para que el país siguiera funcionando. Que me perdone si se queda alguno fuera, pero desde los trabajadores de los supermercados, que atendían sin mascarilla cuando no era obligatoria y luego con ella a millones de personas que acudían a abastecerse; hasta los trabajadores de las farmacias; los camioneros que han asegurado que se mantuviese una red logística eficaz sin ayuda más que de algunas instituciones como la de la Diputación de Coruña, facilitándoles espacios donde ducharse y tomarse un café caliente; los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública, por encima de todo, ya que han tenido contacto directo, han tenido la enfermedad cara a cara, han visto como compañeros suyos caían... yo he estado en el hospital por la enfermedad de un familiar durante esta etapa y he visto como acudían cada día a su puesto de trabajo con positividad y con fuerza, sin dejar de estar nunca al lado de los enfermos. La policía, la guardia civil, los bomberos... todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que eran servicios esenciales y que han estado ahí siempre que les hemos necesitado.

Yo creo que la historia les reserva un espacio en los libros y la sociedad en su memoria. Jugaron un papel que no debemos de olvidar. Digamos que no me parece de recibo que aplaudiésemos a los camioneros desde los balcones el día 14 de marzo y en cambio el día 14 de julio pongamos verde a un camión que tarda en adelantar o aparca mal para hacer una entrega, porque quizás ese mismo camionero, con ese mismo camión, es el que estaba haciendo unos meses atrás una labor esencial para que tuviésemos leche en las neveras de los supermercados.

En estos meses, ¿qué trabajos se han hecho desde la Diputación para apoyar a los ayuntamientos y la sociedad en el combate contra el voronavirus?

Hemos reforzado servicios clave como el de teleasistencia, que ha registrado un 30 % de incremento en las llamadas y más de un centenar de altas durante los meses del confinamiento y cuyos profesionales desarrollado un gran trabajo acompañando cada día a nuestros mayores cuando estaban completamente solos y aislados, sin poder ver a sus familias.

Por otra parte, hemos hecho un importante esfuerzo para dotar a los ayuntamientos de la provincia de material de protección, como mascarillas cuando escaseaban; hemos aprobado 19 millones de euros para ayudarles en la lucha contra las consecuencias económicas y sociales del covid-19 y otros 7 millones para reforzar los servicios sociales de los municipios, lo que permitirá contratar a 280 profesionales este año para ayudar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Hemos agilizado nuestras ayudas a la creación de empleo para concellos y pymes y hemos creado el PEL- REACTIVA, un nuevo plan de apoyo a los autónomos dotado con 10 millones de euros, que estamos desarrollando en colaboración con los ayuntamientos.

Por resumirlo de alguna manera, hemos centrado la capacidad inversora y de apoyo a los ayuntamientos de la Diputación en lo más esencial para la recuperación: la creación de empleo y actividad económica y el refuerzo de los servicios sociales, para no dejar a nadie atrás.

El covid va a tener unas serias consecuencias económicas, ¿cree que van a variar sustancialmente nuestra existencia?

Bueno, lo veremos. Las cifras que se barajan en el ámbito del Estado y Europa, los fondos de reconstrucción, los costes de la cobertura de los ERTE, las ayudas a autónomos... son tan astronómicas que lógicamente el déficit público bate récords de una manera cabalgante y por lo tanto tendrá consecuencias futuras porque una parte importante esa deuda hay que devolverla.

Veremos qué impacto tiene la aparición de la vacuna en su momento y la inyección de crecimiento económico en positivo del PIB de los estados. Espero que se abra así un escenario de consumo y de optimismo que permita generar unos ingresos suficientes para que con una gestión responsable por parte de la administración pública y las familias, podamos afrontar el escenario económico en el que va a haber que priorizar los gastos durante los próximos años.

Uno de los colectivos más afectados por las consecuencias de la pandemia es el de los autónomos. La Diputación ha dado un paso y ha presentado un plan de 10 millones de euros para ayudarles.

Así es. A los seis millones que cada año invertimos en crear empleo e impulsar el desarrollo de pequeñas empresas, micropymes y autónomos de la provincia de A Coruña, sumamos este año otros 10 millones de euros para un plan de reactivación económica que busca apoyarles ante una situación tan excepcional como esta.

Esto supone un esfuerzo enorme para una administración que no estaba acostumbrada a preocuparse por la generación de actividad económica, sino sólo por la cobertura de los servicios públicos de los ayuntamientos.

Es una línea transversal de este gobierno que lo que busca es que la Diputación sea una administración útil en aquello más le importa a la gente: el empleo. Seguimos manteniendo este discurso con el covid, pero ya lo teníamos en 2018, 2017, 2016... El empleo es lo principal. La perspectiva de futuro en el ámbito laboral es imprescindible para que haya un futuro, para que la gente decida quedarse a vivir en su pueblo o en su ciudad. Por lo tanto todos los esfuerzos que hagan las administraciones en este ámbito no caerán en saco roto, serán las mejores inversiones que uno pueda hacer.

Como presidente de la Diputación de A Coruña, ¿en qué proyecto está centrado ahora? ¿Cuál es su perspectiva de cara al futuro? ¿Cuál es su reto?

Insisto en lo mismo. La semana pasada, con el alcalde Bugallo, visité una gran empresa como es Finsa y conocí los detalles del proyecto Sionlla Biotech de mano de los empresarios del polígono Tambre. Nos transmitieron su ilusión y nos plantearon interesantes proyectos de futuro que no van vinculados al turismo o al ladrillo, sino a la investigación y la captación de proyectos innovadores para cubrir el suelo empresarial de Compostela, que además permitan retener aquí el talento que se genera en la universidad, vinculándolo al mundo empresarial.

Eso es a lo que dedicamos la mayor parte de nuestros recursos y nuestro tiempo, porque creo que la generación de actividad y empleo es la mejor tarea a la que se puede dedicar una institución.

El resto de las cuestiones, como la cobertura de servicios de los ayuntamientos, se hace con regularidad y se mejora y se pule en cada ejercicio, pero en cualquier caso si en algún momento era esencial preocuparnos por las políticas activas de empleo es ahora. Y en eso estamos.

Acaba de salir la sentencia sobre el Pazo de Meirás. ¿Qué valoración hace de la misma?

Yo creo que todas las sentencias judiciales hay que respetarlas, pero hay algunas que te ilusionan. Esta es ilusionante por el hecho que coincide la postura de Administración provincial, que ha defendido la titularidad pública del Pazo desde el principio del proceso, de la Justicia y de la propia sociedad.

Cualquier vecino de cualquier localidad coruñesa entiende que el proceso de agasajar al dictador no fue un proceso limpio ni sincero. La captación de fondos era obligatoria en cuanto a las nóminas del personal, por ejemplo de la Diputación.

Me alegra que la Diputación haya sido una parte fundamental en este asunto, encargando los primeros informes jurídicos que han dado pie a que la justicia afirme que el Pazo de Meirás es una propiedad del Estado y que su presunta adquisición por parte de la familia Franco fue fraudulenta.

Ya en el ámbito más personal, ¿qué persona ha tenido más influencia en los momentos más clave de su vida? ¿Cuál es el mejor consejo de ha recibido y de quién?

La persona que ha tenido mayor influencia en los momentos clave de mi vida ha sido mi mujer. En cuanto a consejos... me gusta escuchar. He recibido muchos y muy buenos que he intentado aplicar a lo largo de mi vida.