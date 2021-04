La generación Z tropieza con el gallego

Los jóvenes castellanohablantes tienen problemas para utilizar con corrección el gallego, mientras que aquellos chavales que tienen el gallego como lengua vehicular, tienen mejores competencias bilingües. Además, aquellos alumnos que cursan 4º de ESO en centros públicos tienen más capacidad para desenvolverse en ambas lenguas que los que han estudiado en colegios privados o concertados, en los que tiene prevalencia el castellano. De todos modos, los alumnos que acaban la enseñanza secundaria lo hacen con una competencia aceptable en ambas lenguas.

Son algunas de las principales conclusiones de la evaluación de competencia bilingüe en castellano y gallego que ha desarrollado el Seminario de Sociolingüística de la Real Academia Galega. Según el estudio, un 35% de los jóvenes de la llamada generación Z que dice ser castellanohablante, tiene escasa competencia en gallego. Los jóvenes que viven en entornos urbanos o periurbanos tienen problemas para comunicarse oralmente (40%).

El análisis permite trazar el perfil de los estudiantes que tienen un dominio parejo de ambos idiomas. Se trata de jóvenes que tienen el gallego presente en su día a día, y que lo manejan tanto en el colegio como en su vida cotidiana, en el seno familiar. También influye la titularidad del centro. No en vano, los alumnos de los institutos públicos muestran un mayor equilibrio en el manejo de ambas lenguas, mientras que los que estudian en un colegio privado o concertado salen con mejores competencias en castellano que en gallego. Un 55% de los alumnos de los privados y un 40% de los concertados acaban la ESO con una capacidad aceptable para escribir y hablar en castellano, pero con problemas en gallego. Pese a estas diferencias, no hay grandes diferencias entre las calificaciones obtenidas en ambas materias en los centros públicos y privados.

El estudio se hizo con 600 alumnos de 26 centros de secundaria. De ellos, el 44% dijo que tienen tanto el gallego como el castellano como lengua inicial; un 36,1% tiene el castellano como primera lengua, y el 18,1% el gallego. Sin embargo, siete de cada diez habla única o mayormente castellano.

POLÍTICAS ACTIVAS. El estudio muestra unos datos similares a los del 2009, cuando se hizo el anterior análisis, pero según Henrique Monteagudo, coordinador del seminario, “se afirma e agudiza o desequilibrio”. Son unos datos que preocupan en la RAG, porque demuestran que el sistema educativo gallego consolida y no reduce los desequilibrios.

Su presidente, Víctor Freixanes, afirmó que “se os obxectivos estratéxicos da educación obrigatoria contemplan que se logre unha competencia plena nos dous idiomas oficiais, a realidade evidencia unha situación que non podemos aceptar”. Por eso, instó a hacer “unha revisión a fondo da actual política educativa verbo da lingua galega nos centros públicos e privados, e desenvolver o seu uso fóra das aulas”. Freixanes pidió menos palabras y más actuación: “Non podemos aceptar a situación actual, que conduce a un abandono progresivo do galego. Por moitos discursos e moita retórica, a escola segue sendo o alicerce do futuro do idioma”.

María López Sánchez, investigadora, resaltó que “o futuro da lingua se dirime no seu uso”, y por eso “a importancia de que estea presente como lingua vehicular e non só como lingua que se estuda”.

Por su parte, la diputada de Lingua de la Diputación de Pontevedra, María Ortega, resaltó la importancia del análisis para ver “a saúde do galego”, e incidió en la importancia de que los jóvenes usen el gallego: “Hai que contar con eles porque son o futuro, os que van facer que a lingua se manteña, permaneza viva e se asente”.