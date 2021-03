La hoja de ruta de una Inditex más digital y con beneficio milmillonario en la COVID: plena apertura para mediados de abril

Quiso destacar Inditex el compromiso de la compañía durante la pandemia con sus proveedores, a quienes no sólo ayudó a cumplir las recomendaciones sanitarias, sino que “se les aseguró de forma sólida los pagos sin suspender ningún pedido y respaldando además medidas de apoyo financieras”. En España, donde contó con 6.384 proveedores locales, el total de facturación al grupo superó los 4.000 millones de euros. En los últimos cinco años esta cifra asciende a 24.400 millones.

Destaca asimismo iniciativas de voluntariado que recaudaron más de 1,4 millones de euros a través de proyectos solidarios y el refuerzo de la colaboración con Cáritas. Desde el primer momento en que sufrieron los efectos de la pandemia, Inditex desplegó “cuantas iniciativas fueron necesarias para contener los efectos de la crisis”, activando un programa global de emergencia de inversión en la comunidad al que destinó más de 40,4 millones de € y que permitió movilizar más de 177 millones de unidades de material sanitario y de primera necesidad.

Sus primeras acciones se focalizaron en China, como primer país que sufrió el golpe del coronavirus, donando más de 2,5 millones de artículos de protección sanitaria. Cuando la pandemia alcanzó a Europa, la empresa puso toda su capacidad logística y de aprovisionamiento al servicio de la emergencia sanitaria.

Entre las adquisiciones de las administraciones públicas y donantes privados, incluyendo tanto las de la Fundación Amancio Ortega como las de la propia empresa, el grupo entregó más de 177 millones de unidades de material prioritario que han viajado en un total de 66 vuelos: 2.300 respiradores, 2,8 millones de mascarillas N95/FFP2, más de 120 millones de mascarillas quirúrgicas, casi 44 millones de guantes, 425.000 pantallas faciales, 540.000 buzos protectores, 1,5 millones de batas quirúrgicas, 350 camas hospitalarias, 1,9 millones de test y 17 robots para acelerar su procesamiento. Inditex ha destinado en este sentido 24,6 millones de euros.

Igualmente, se produjeron en las fábricas del Grupo más de 140.000 batas sanitarias impermeables que fueron distribuidas en proximidad a través de las autoridades autonómicas.

Además, la compañía donó 31.000 artículos de la colección textil-hogar de Zara Home (mantas, sábanas y almohadas) a centros sanitarios y albergues de personas sin hogar; y más de un millón de prendas para personas sin recursos. Estos productos fueron distribuidos, principalmente, a través de distintas organizaciones con las que el Grupo mantiene colaboraciones estables, tanto entidades sin fines lucrativos como Cruz Roja o Cáritas, como organismos públicos como el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de Galicia o IFEMA/Comunidad de Madrid, entre otros.

Muy especialmente, se pusieron en marcha diversas acciones y programas para abordar las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia de la covid-19 en los trabajadores de la cadena de suministro, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

De acuerdo con una política de compra responsable, se garantizó desde el primer momento el pago de todos los pedidos realizados y en fase de producción, agilizando los pagos para facilitar a los proveedores el pago de salarios a sus trabajadores. Además, se facilitó en todo momento que los proveedores accedieran a fuentes de financiación en caso necesario.

En otros mercados afectados por la pandemia se han realizado también contribuciones monetarias y en especie extraordinarias. Es el caso de Estados Unidos, Brasil, México, Italia, Rumanía, Portugal y Reino Unido, donde la empresa ha realizado diversas aportaciones a organizaciones sociales como NewYork-Presbyterian Hospital, American Red Cross, The Door - A Center of Alternatives y Food Bank For New York City (Estados Unidos); Fondazione Costruiamo il Futuro (Italia); Alianza por el Centro Histórico (México) y Women’s Aid (Reino Unido), entre otras.