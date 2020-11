La huelga costará a Alcoa a final de año 150 millones, calcula el comité

Santiago. Alcoa dejará de facturar a finales de este año “más de 150 millones de euros” debido al impacto de la huelga indefinida de la plantilla, según cálculos del presidente del comité de empresa de la factoría de de San Cibrao, José Antonio Zan.

Estas “no ganancias” son consecuencia del paro de casi mes y medio y que se mantendrá incluso más allá del 3 de diciembre, cuando el TSXG fijó el juicio sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) a 524 operarios. Zan alegó que “de momento no se ha puesto nadie” en contacto con la representación laboral, “ni empresa, ni Gobierno”.

Puso el acento en la “repercusión” del paro en las cuentas de la empresa” por no dar salida “al material dentro de la planta” de 50 millones al mes: “No se produce aluminio para vender, solo para que no se paren las cubas y así la actividad”. J. C.