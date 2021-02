La industria de Galicia se aleja del ansia de ser el 20 % del PIB

La contribución del PIB industrial sobre el total en Galicia es ligeramente superior a la media de España. En el caso de la industria manufacturera, que representa casi el 84,4 % del total, el dato gallego previo a al pandemia era del 12,8 %, mientras que el estatal se reducía al 11,1 %. En empleo, el peso fabril en la autonomía casi toca el 16,7 %, por el 14 % de media.

Así lo apunta el IV Barómetro Industrial del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (Cogiti) y la Cátedra Internacional en este ramo de la UCAM, que junto al Consejo General de Economistas de España (CGE) certificaban que se constata que el sector secundario sigue perdiendo peso: si el total de las fábricas españolas pesaban en 2000 un 18,7 %, en 2019 caían al 14,64 % del PIB; en la manufacturera cae del 16,2 al citado 11,1 % en igual periodo, hundiéndose el valor bruto añadido.

Cada vez está más lejos el objetivo de que la industria alcance una contribución al PIB tanto estatal como gallego del 20 %. En la presentación del barómetro participaron el presidente del Cogiti, José Antonio Galdón, y la coordinadora de la publicación, Mónica Ramírez; y por parte del CGE, su presidente, Valentín Pich, y el director de la Cátedra EC- CGE y coordinador del Informe, Salvador Marín, además de César Nicolás.

Consultamos a estos expertos por la situación industrial de Galicia, con el apagón de las térmicas de carbón de Naturgy en Meirama el año pasado y de As Pontes anunciado por Endesa este 2020; el aluminio primario de Alcoa en Cervo en peligro y su ex hermana menor de A Coruña, Alu Ibérica en grave riesgo; los astilleros públicos de Navantia y los privados de la Ría de Vigo al ralentí; o el cierre de la fábrica de palas de aerogeneradores de Siemens Gamesa As Somozas.

Estos expertos reconocían que no tiene sentido cerrar plantas con futuro, como las relacionadas con las energías renovables en expansión, mientras abogaban por buscar alternativas a una transición energética abrupta.

En cuanto a al consulta a 3.400 ingenieros técnicos industriales, además del pesimismo generalizado por la inacción de un pesimismo generalizado –la inacción de las administraciones no ayuda– reclama al Gobierno la creación de una “Mesa de la Industria” para hacer una selección y seguimiento de los proyectos a abordar con los fondos europeos y acometer reformas estructurales.

Crisis en Ferrolterra. UGT denunció que Siemens Gamesa rechazó “ofertas de otras compañías” para dotar de actividad a su planta de As Somozas (A Coruña) y señaló que la “fábrica es viable” pese a la intención de cerrarla.

En rueda de prensa en Ferrol, el secretario general de UGT-FICA, Pedro Hojas, citó a Greenalia y Endesa entre las firmas interesadas por promover encargos a la factoría, y sobre la eléctrica dijo que podría “adjudicar una carga de trabajo potente”.

El sindicato califica de “grave y dramática” la situación industrial de Ferrolterra no solo por la citada empresa de As Somozas, también en la central térmica de Endesa en As Pontes y por la falta de carga de trabajo del astillero de Navantia en Ferrol.

En el caso concreto de Siemens Gamesa, que ha presentado un ERE extintivo para la totalidad de su plantilla, de 215 operarios, Hojas ha acusado a la multinacional de “tener mala fe, de tener un plan determinado para cerrar la fabricación de palas” en el país y “existía desde el momento en que Siemens compró Gamesa”, apostilló.

Debido a ello, este representante sindical detalló que no descartan “acudir a los tribunales para demostrar que Siemens Gamesa obró de mala fe” en el país.

El representante sindical aprovechó una comparecencia de prensa para incidir en que han “solicitado al Gobierno que exija a Siemens Gamesa la continuidad del proyecto en As Somozas y Cuenca”. “Estamos ante una situación de apuesta por las energías renovables y que, además, somos conocedores de que la fábrica es viable, que ha tenidos ofertas de empresas como Greenalia y Endesa, que planteaba adjudicar carga de trabajo muy potente para dotar de ocupación la planta de As Somozas”, señaló.

Y pedió a las administraciones que “el ERE no se lleve a afecto, en donde es necesaria la presión, sobre todo del Gobierno central, pero también desde la Xunta”.

En cuanto a la central térmica de Endesa, el Hojas defendió “la viabilidad de estas instalaciones y que incluso así ha quedado reflejado en los informes de la Xunta, Gobierno central y de todos los organismos que están participando en la evaluación de posibles alternativas”.

Por ello, reclamó a la empresa eléctrica “trabajar con una planta de biocombustibles y sin utilización de carbón, que sería una planta circular y con la utilización de residuos”, además de “trabajar en la llegada de nuevos proyectos, de manera conjunta, con la central funcionando y la implantación de otros, que no son excluyentes, todos son válidos y necesarios”.

En cuanto a la falta de carga de trabajo en el astillero de Navantia Ferrol, desde UGT rechazan “la rivalidad que se está dando entre astilleros del norte y del sur”. “Navantia es una empresa global de nuestro país, y será viable cuando lo sea en su conjunto, y la solución para Ferrol no se consigue generando enfrentamientos”, sostuvo Hojas.

Además, este responsable estatal detalló que la propuesta de UGT hasta que no se inicie el programa de las F-110, a mediados de 2022, pasa por “la implicación de todas las administraciones, con la recualificación de estos trabajadores que se quedan sin actividad”, en alusión a los de las auxiliares, “con una formación sin merma en sus salarios para este tiempo”.