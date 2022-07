La inflación se dispara hasta el 10,8 % en julio, su nivel más alto desde 1984

Es coste de la vida sigue subiendo y cada vez nuestro poder adquisitivo se ve más deteriorado, pues los sueldos no se adaptan a los nuevos precios. Ya no se trata de permitirse lujos, sino de poder pagar el precio de los elementos básicos para vivir: una cesta de la compra con los alimentos de una dieta saludable, un depósito con los litros necesarios para poder desplazarse hasta el puesto de trabajo o un aire acondicionado para no perecer en las olas de calor.

Los españoles y, por ende, los gallegos, ya no saben cómo afrontar cada mes, que parece alargarse en el tiempo como si de dos se tratase. Da igual si es por el contexto internacional, con la guerra de Ucrania todavía en marcha, o por malas decisiones a nivel estatal, sea por lo que fuere, la realidad es que cada vez hay más personas en el umbral de pobreza debido al incremento del coste de la vida.

Con este panorama en mente, cabe resaltar que el Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó dos décimas este mes de julio en relación al mes anterior, pero volvió a disparar su tasa interanual en seis décimas, hasta el 10,8 %, lo que viene a suponer su nivel más alto desde septiembre de 1984, según los datos avanzados publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de julio, que deberá ser confirmado a mediados del mes que viene, supera el pico alcanzado el pasado mes de junio, cuando el IPC se situó en el 10,2 %, su nivel más alto desde 1985. De confirmarse, pues, marcaría la tasa más elevada en casi treinta y ocho años.

De este modo, la inflación encadena tres meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual después de que en abril se moderara 1,5 puntos de golpe, hasta el 8,3 %. Después, en mayo, escaló hasta el 8,7 % y en junio superó los temidos dos dígitos (10,2 %), algo que se vuelve a repetir en este mes de julio.

Según el INE, la escalada del IPC interanual hasta el 10,8 % se debe, principalmente, a la subida de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas y de la electricidad (la cual registró una bajada en julio de 2021), así como a las menores rebajas de vestido y calzado, cuyos precios bajan menos que el año pasado, y todo ello a pesar del descenso acusado de los precios de los carburantes después de meses al alza.

CONSECUENCIA DE LAS TENSIONES GEOPOLÍTICAS. Así las cosas, como se ha señalado, el INE destaca también el descenso de los precios de los carburantes, que han impedido que la escalada del IPC fuese este mes de julio aún mayor.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital apuntan a que la inflación es un fenómeno global y una de las principales consecuencias de las tensiones geopolíticas, que están produciendo un incremento continuado de los precios de la energía, especialmente del gas, y también de los alimentos.

En comparación mensual, el Índice de Precios al Consumo registró en julio una caída de dos décimas, frente al aumento del 1,9 % registrado en el mes de junio. Además, cabe recordar que la senda alcista se inició en marzo de 2021 y que solo se vió interrumpida en enero, cuando se moderó cuatro décimas, hasta el 6,1 %, así como en el mes de abril, cuando bajó un punto y medio, hasta ese 8,3 %.

INFLACIÓN SUBYACENTE E IPC ARMONIZADO. El INE también incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que aumentó en julio seis décimas, hasta el 6,1%, su valor más alto desde enero de 1993. De este modo, la inflación subyacente se sitúa 4,7 puntos por debajo de la tasa del IPC general.

En el séptimo mes de 2022, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 10,8 %, ocho décimas por encima de la registrada el mes anterior. Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA registra una caída de medio punto.