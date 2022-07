La inflación sigue escalando en Galicia y supera el 11 %, la mayor cifra desde 1984

Mismo sueldo pero cada vez menos poder adquisitivo. Así viven los gallegos el día a día, con un producto básico menos en su cesta de la compra cada día, pues por el mismo dinero, no son capaces de mantener su misma dieta.

Además, más allá de la alimentación, llenar el depósito no por ocio, sino para poder acudir al puesto de trabajo cada día, resulta misión imposible. Las cuentas no salen, o se come o se pagan las facturas de la casa y la gasolina del coche, el mismo sueldo no da para una vida que, según los últimos datos, cuesta un 11,1 % más que el año pasado.

Y es que tal y como trasladó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios al consumo (IPC) aumentó un 11,1 % en Galicia el pasado mes de junio en comparación con el mismo mes de 2021. De este modo, continúa la escalada de precios, ya que crece cerca de dos puntos frente al 9,6 % registrado en mayo.

De hecho, la comunidad gallega registra ya su mayor inflación desde septiembre de 1984 (11,5 % por aquel entonces, solo cuatro décimas nos separan de ese dato). Además, el dato actual gallego, del 11,1 % es casi un punto superior que el 10,2 % que se registra en la media española –su nivel más alto desde abril del año 1985–.

SOLO LAS COMUNICACIONES EXPERIMENTARON UN LIGERO DESCENSO EN EL ÚLTIMO AÑO. Como para nadie resulta una sorpresa a estas alturas, el incremento de precios en junio se debió, principalmente, a las subidas de los precios de los carburantes –pese a que ahora están descendiendo su coste cabe recordar que fue en junio cuando se dispararon más que nunca–, de la electricidad, de la restauración, de los hoteles y de los alimentos básicos.

Por grupos, el que más creció en Galicia en el último año fue el de la vivienda –que incluye, precisamente, electricidad y combustibles–, disparándose hasta el 23,8 %; seguida por el transporte, en el 19,5 %; y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, en el 12,6 %. De hecho, entre todos los grupos tan solo descendió el precio de las comunicaciones, en un 0,3 %.

En la media de lo que va de año, entre enero y junio, el aumento del índice general fue de 6,9 %, con transportes en cabeza del ascenso (15,9 %). En la comparativa entre junio y mayo, el mayor repunte fue el del transporte (un 5 %), seguido de la vivienda (4,2 %).

DATOS ESTATALES: DOS MESES CONSECUTIVOS DE ASCENSOS. A nivel estatal, el IPC subió un 1,9 % en España en junio en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual 1,5 puntos, hasta el 10,2 %, su nivel más alto desde abril de 1985, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo confirmó así el dato que avanzó ya a finales del mes pasado, aunque elevó una décima el aumento mensual adelantado, desde el 1,8 % hasta el 1,9 %, tasa más de un punto superior a la del mes anterior y su mayor alza en un mes de junio desde el año 1977.

De tal modo que, con el repunte de junio, la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual después de que en abril se moderara 1,5 puntos de golpe, hasta el 8,3 %. Después, en mayo, escaló hasta el 8,7 % y en junio superó los temidos dos dígitos: 10,2 %. Y, sin ir más lejos, el dato de junio superó en cuatro décimas el pico que se había alcanzado en marzo, del 9,8 %.

ALZA RÉCORD DEL PRECIO DE LOS ALIMENTOS, QUE SUBIERON UN 12,9 %. Según el INE, la escalada del IPC interanual hasta el 10,2 % en junio se debió, además de a las subidas de los carburantes y de la electricidad y la restauración, al incremento de precios que experimentaron los alimentos.

En su conjunto, registraron en junio una subida interanual del 12,9 %, tasa casi dos puntos superior a la de mayo y la más alta desde el comienzo de la serie, en enero de 1994. Además, esta subida estaría también casi dos puntos por encima de la media del IPC gallego y casi tres de la del IPC español. Destaca, especialmente, el encarecimiento de frutas, legumbres y hortalizas, carne, pan, cereales y leche, queso y huevos.