La inmigración frena el descenso de población en el padrón gallego

Galicia sigue por debajo de los 2,7 millones de habitantes y avanza en la progresiva pérdida de población. Pero la caída en el último año ha sido más suave gracias, fundamentalmente, a la inmigración. Según los datos provisionales del padrón publicados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al mes de enero, la comunidad perdió en el último año 6.491 residentes, un 0,2 %. Pasó así de los 2.695.645 empadronados que había en enero de 2021 a 2.689.152.

Salvo el paréntesis que supuso el año 2020, cuando sumó 2.230 habitantes, el padrón gallego lleva perdiendo anotaciones desde 2011. Y habitualmente Galicia figura entre las autonomías que más población residente pierde en este registro, pero no es así en esta ocasión.

En la estadística hecha pública ayer destaca, sin embargo, que es una de las comunidades, la tercera, donde porcentualmente más crece su población extranjera. En el padrón gallego hay ahora 117.824 extranjeros inscritos, un 2,9 % más que hace un año (3.290 más en números absolutos). Los residentes con nacionalidad no española representan ya el 4,2 % del padrón en Galicia. En 2000 había en la comunidad 25.600 empadronados extranjeros, una cifra que no alcanzaba el 1 por ciento del total de censados. Desde entonces, el número de inmigrantes no ha parado de crecer, aunque la gallega siendo una de las comunidades donde la población extranjera tiene menos peso relativo.

El número de municipios registrados en la comunidad a 1 de enero de 2022 es de 313, de los 8.131 del país. Del total, la gran mayoría (219) tienen entre 1.001 y 10.000 habitantes. Cuarenta y nueve tienen entre 10.001 y 50.000 habitantes. De 50.001 a 100.000 residentes hay cuatro municipios y sólo son tres los que superan los 100.000 habitantes. Además, hay 38 municipios con menos de 1.000 vecinos.

Si se observa el porcentaje de población inscrita por tamaño de municipio, los de entre 10.001 a 50.000 habitantes representan el mayor dato, un 34,3 %. En cambio, donde existe un mayor número de extranjeros empadronados es en los municipios de más de 10.000 habitantes, el 5,9 por ciento.

ESPAÑA RECUPERÓ POBLACIÓN EN EL 2021. En toda España, la población empadronada en 2021, el segundo año de pandemia, llegó a los 47.435.587 inscritos, que suponen una subida anual de 50.490 personas, si bien este crecimiento se debió también al aumento de los extranjeros porque el número de españoles registrados se redujo en 21.920 ciudadanos. Las estadísticas del INE confirman el descenso de la población española iniciado el 2020 con la pandemia, que sigue por debajo de los 42 millones, mientras los extranjeros superan los 5,5 millones.

La caída del número neto de españoles se cifra en el 0,1 por ciento, mientras que el aumento de 72.410 extranjeros empadronados representa un alza del 1,3 por ciento; de todos ellos, los pertenecientes a la UE crecen en 13.400 (un 0,8 por ciento) y los no comunitarios, en 59.010 personas, que suponen el 1,5 por ciento más.

La población en España creció en nueve comunidades autónomas en 2021 y se redujo en ocho. Los mayores aumentos en términos absolutos se han producido en Comunidad Valenciana (32.701 personas más), Andalucía (21.748 más) y Cataluña (19.940 más). Por su parte, los principales descensos, se han producido en Castilla y León (13.075 personas menos), Principado de Asturias (7.293 menos), Comunidad de Madrid (6.795 menos) y País Vasco (6.792 menos).

Por otra parte, en relación a la población extranjera, el INE señala que la proporción de estos ciudadanos sobre el total de la población inscrita en España se sitúa en el 11,6 %.