La Lei de Saúde, que permite multas directas, se cumplirá estrictamente

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de levantar la suspensión de parte de la ley gallega de salud (a excepción del apartado relativo a la vacunación) fue muy bien recibida por el presidente de la Xunta, quien remarcó que la Comunidad planteará ahora un “cumplimiento estricto” de su norma, que permite –ejemplificó– multar “directamente” a un ciudadano que vulnere una cuarentena.

En declaraciones durante una visita a la fábrica de Clesa en Caldas de Reis (Pontevedra), Alberto Núñez Feijóo diferenció este apartado de tipificación de conductas o sanción de decisiones como la de limitación de reuniones. No en vano, precisó que la ley es clara al respecto y señala que las medidas que afecten a derechos fundamentales continuarán exigiendo autorización judicial previa.

A su juicio, el auto del TC no es menor ya que levanta la suspensión de prácticamente todos los preceptos que están recurridos. “Solo hace un paréntesis con la vacunación y no nos preocupa en absoluto porque no pretende ser obligatoria y estamos convencidos de que respeta la normativa constitucional”, aseveró.

Además, reivindicó que el planteamiento del Constitucional echa por tierra los argumentos del Gobierno y de la Abogacía del Estado, y reconoce que el Ejecutivo autonómico y el Parlamento gallego acertó con el impulso de su “ley de pandemias”. “Reconoce que acertamos en los límites constitucionales, y que podemos y debemos tomar muchas decisiones, algunas sin refrendo judicial y otras pidiéndolo", reivindicó.

"ES NECESARIA UNA LEY DE PANDEMIAS" EN ESPAÑA. Feijóo también defendió que “una vez más se ha venido a acreditar” que “es necesario hacer una ley de pandemias” en España y que Galicia está “en un supuesto de discriminación” con respecto a otras comunidades que “hicieron una ley similar o copiada de la gallega”. “Estoy muy satisfecho como presidente y como diputado”, afirmó, antes de volver a afear lo que considera un recurso político del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez contra el autogobierno gallego. “Y el TC ha vuelto a reponer a Galicia sus competencias cercenadas”, apostilló el de Os Peares.

Bajo su punto de vista, la conclusión es que lo lógico es gestionar la crisis del coronavirus con una ley de pandemias, también las comunidades. Ahora, insistió en que Galicia actuará de acuerdo con su norma, que otorga “seguridad y estabilidad” en la gestión de la pandemia. Enfrente, insistió en que uno de los grandes fallos del Gobierno central fue no dotarse de su propia ley de pandemias.

“Llevar 17 meses en los que la comunidad internacional fue capaz de sacar varias vacunas y que el Gobierno haya sido incapaz de legislar, cuando esta comunidad ha demostrado que se puede legislar en el marco de la Constitución, acredita uno de los grandes fallos en la gestión de la pandemia por parte del Gobierno central”, resumió. “Empecinarse en no hacer nada y empecinarse en recurrir a los que hacemos –añadido- es un error que el Tribunal Constitucional ha venido a subsanar”, zanjó el también líder del PPdeG.

Clesa, un ejemplo de superación. Por otra parte, el mandatario autonómico ensalzó las instalaciones de Clesa en Caldas de Reis como un “ejemplo de superación” gracias al trabajo conjunto de Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN): “Esta unión es la que dio fuerza para recuperar esta marca y que Clesa triplicase su número de empleados en los últimos nueve años y multiplicase por 17 el volumen de ventas”, enfatizó.

Y es que, según destacó Feijóo, esta planta es una de las primeras empresas españolas de yogures y todo su capital es gallego, además de exportar a una decena de países de Sudamérica, África y Asia.