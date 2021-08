La luz, que volverá a subir, apunta este agosto al recibo más caro de la historia

··· La utilidad de impulsar una empresa pública de energía para combatir la escalada en el precio de la electricidad, como reivindica Unidas Podemos, es algo que no ve claro la vicepresidenta económica Nadia Calviño. En esta línea, insta a priorizar “aquellas medidas que son eficaces” y “aquellos ámbitos que puedan tener un impacto real y no otras ideas”, dijo, “que no son eficaces”. Desde Cádiz, Calviño defendió, por un lado, que el Gobierno trabaja hacia una transición ecológica, a partir de la introducción de energías renovables – “Las más limpias y baratas en este momento”– y que, ante el aumento de costes que afectan al precio de la electricidad, ya adoptó otras medidas con las que espera reducir la factura en un 15%. Entre ellas, citó la bajada de impuestos, de cargos que soporta la factura y también “atajar los beneficios a energías ya amortizadas”. Algunas de estas medidas, indicó, están "pendientes de la aprobación en el Parlamento" y espera que "sean aprobadas lo antes posible".