La mascarilla sigue siendo amiga indispensable incluso en exterior

Desde hace una semana todo el mundo puede gozar del aire libre, en zonas más o menos aisladas, donde transcurren pocas personas. Sin embargo, pese a lo que parecía que iba a suceder, tras año y medio portando este complemento sanitario, muchos apuestan todavía por seguir llevándolo. ¿Qué está sucediendo? ¿Será que todavía no ha llegado el calor y por eso la población gallega no se ve apurada por los sofocos del verano con la boca tapada? Sea como fuere, lo cierto es que lo más habitual al salir a las calles es ver a todo el mundo con ella puesta, a veces incluso en el campo o en la playa. Lo raro es la gente que no la lleva, pues es el centro de todas las miradas, pese a estar dentro de la ley.

“Las personas cumplen las normas, escuchan y hacen lo que les dicen cuando viene de personas que saben lo que dicen”, asegura el profesor de Psicología en la USC Elisardo Becoña, que cree que “la gente hace lo que le dicen: lleva la mascarilla cuando no hay distancia”. “Las personas son mucho más inteligentes y responsables de lo que parece, y cuando ven un peligro, lo que hacen es preservar su vida del mejor modo posible”, plantea el experto, que asegura que es “lo que la mayoría de la población viene haciendo a lo largo de la pandemia, aún a costa de un alto sacrificio personal”. En su opinión el conocido como ‘síndrome de la cara vacía’, “no existe’, es “una falsa realidad”.