La microcistina ‘pinta’ el pantano de A Baxe a la espera de lluvias

Santiago. La proliferación de cianobacterias “no caso do encoro de A Baxe é algo recorrente nos últimos anos”. Así lo resaltan desde la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), destacando que “si o encoro non funciona” y “no está satisfacendo” los objetivos por los que se construyó, la generación de energía eléctrica y el abastecimiento de agua a la población gallega, “habería que pensar en que a solución pasa por abrir as comportas e derribar o encoro”. “E que non queda outra”.

Con esas palabras lo indica su secretario técnico, Fins Eigrexas, subrayando que “o problema do encoro de A Baxe é o propio encoro”. “Esa é a cuestión”, añade, haciendo referencia a “un proxecto experimental de tratamento con corteza de eucalipto”. “Se lle deu bastante bola nos medios, como se fora o remedio e o remedio efectivamente non funcionou”, apunta, porque seguirán produciéndose numerosas cianobacterias “mentres haxa un encoro cortando o fluido do río Umia nunha comarca que augas arriba ten unha importante vocación gandeira”. En esta línea, “a orixe é a propia dinámica do encoro por un lado e despois a cantidade de contaminantes organicos, de fertilizantes que chegan a ese espazo” son para Eigrexas las razones por las cuales la problemática continúa persistiendo año tras año.

“A existenza dunha mas de auga con moi pouca circulación, e cunha osixenación deficiente, e uns aportes ricos en fertilizantes, nitróxeno e fósforo fundamentalmente (...) fan que as cianobacterias florezan dun xeito exponencial e consuma prácticamente o osíxeno da auga afectando tamén á propia vida acuática”, señala, recordando que “nos encoros eutrofizados non hai peixes porque non teñen osíxeno para vivir”.

Por su parte, desde la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade resaltan en declaraciones a EL CORREO GALLEGO que en la actualidad el embalse está “moito mellor” preparado “para afrontar as situacións derivadas de episodios de altas concentracións de cianobacterias, xa que a estación de tratamento de auga potable conta cos tratamentos necesarios para eliminar a toxina, en caso de que se producise”.

En este sentido, recuerdan que la Xunta “vén desenvolvendo unha serie de medidas para tratar de paliar a proliferación de cianobacterias no encoro e no río Umia”. Entre ellas, el inventariado y control de vertidos, la mejora de infraestructuras, el establecimiento de una red de seguimiento de la calidad en estas aguas y en sus afluentes, o las acciones de mejora del bosque próximo.

También recuerdan que existe un protocolo de Seguimento e Control das cinanobacterias, que el Gobierno gallego “mantén activo e no que participan de forma coordinada a Consellería de Medio Ambiente, a través da Rede de Observación Ambiental de Galicia-Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, a Consellería de Infraestruturas, a través de Augas de Galicia, e a Consellería de Sanidade”, en relación a la proliferación de cianobacterias: un fenómeno “natural” y “frecuente” que se produce “todos os anos”. j.garnelo