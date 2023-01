La oposición ‘calienta’ el pleno con más críticas a la sanidad

Jornada de intervenciones de los representantes de los tres grupos de la Cámara gallega, marcada por el asunto sanitario y la comparecencia del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que tendrá lugar en el día de hoy, así como la nueva ley del litoral gallego o el sector eólico.

PP. Pedro Puy, portavoz del grupo popular, fue el encargado de pronunciarse por parte del oficialismo. Este destacó la mencionada intervención a petición propia del titular de Sanidade, programada para la sesión plenaria de hoy, y en la que Comesaña se referirá a los diferentes asuntos de actualidad relacionados con esta materia.

En esta línea, el popular se defendió de las críticas de la oposición reprochando a esta el hecho de de hacer de la sanidad una cuestión política. Puy afirmó también que pese a que él respeta el derecho de movilización, considera que este tipo de actuaciones son poco positivas para resolver problemas, en relación a la manifestación convocada para el día 12 de febrero.

“Simple e directamente é unha operación de desgaste en periodo electoral a un goberno que non é responsable directamente da situación”, defendió el portavoz popular,

Por otro lado, Puy cargó contra un Gobierno central que, según él, “busca confrontación coa Xunta”, después de que el Tribunal Supremo no admitiera a trámite “a intención do Gober-

no central de atacar as competencias da Comunidade

en materia de marisqueo”.

“Está sobreactuando en relación co proxecto de Lei do litoral, que está en tramitación e respecta absolutamente o bloque de constitucionalidade”, señaló Puy en relación al Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, también hubo críticas en clave gallega para una oposición que, tal y como señaló el portavoz, “deberían recoñecer o seu erro por non apoiar á Xunta no seu momento” en relación a la mencionada ley.

bng. También hubo comparecencia por parte de la líder de la oposición, Ana Pontón, la cual destacó por sus ataques contra el Ejecutivo autonómico en materia sanitaria. Según señaló Pontón, el BNG representa una “alternativa” a la gestión sanitaria de los populares, a los que llegó a definir como “un perigo para a saúde dos galegos”.

“Por cada 1.000 habitantes, Galiza ten menos dun médico ou médica e menos dun enfermeiro ou enfermeira en atención primaria”, afirmó la líder nacionalista, quien destacó otros datos como que la Xunta destina a la atención primaria un 14% del total del gasto sanitario, lo que se aleja del 25% que recomendaría la Organización Mundial de la Salud (OMS), o que, tras corregir los efectos de la inflación, la inversión total en atención primaria prevista en los presupuestos de este curso 2023 sería de 300.000 euros menos que en 2009.

“Poñer máis investimento enriba da mesa para reverter a situación de recortes e privatizacións da sanidade pública, sen demora, porque está en xogo a vida da xente”, destacó Pontón como estretegia a seguir.

La portavoz nacional, quien compareció acompañada por el portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, también aprovechó la ocasión para referirse a la manifestación convocada para el día 12 de febrero en la capital compostelana.

“A mobilización social segue a ser unha poderosa arma de defensa dunha sanidade pública de calidade, fronte a un Goberno do PP que se ten convertido nun perigo para a saúde dos galegos e das galegas”, declaró Pontón, quien también quiso reiterar el compromiso del BNG para seguir trabajando “no Parlamento, nas institucións e na rúa” por la defensa de la sanidad pública.

psdeg. Por su parte, el portavoz del PSdeG, Luis Álvarez, fue en la misma línea, criticando lo que calificó como “crise absoluta do sistema sanitario”, así como la “precarización y privatización” que, según señaló, vienea aplicando la Xunta en Galicia desde el 2009. “Ao mellor Rueda e o conselleiro de Sanidade non están a entender o que está a pasar nesta Comunidade Autónoma”, llegó a afirmar Luis Álvarez, añadiendo que, para estos, “é o momento de abandonar a política”,

El portavoz socialista, con todo, también aludió a otros asuntos como la política eólica de la Xunta, la cual señaló como un “exemplo paradigmático” de su “déficit de gestión”. Así, Álvarez criticó que es “pintoresco y preocupante” que se esté “forzando el límite de plazos” para aprobar las 140 declaraciones de impacto ambiental de las que dependen los parques eólicos.

En esta línea, el socialista afirmó que al Ejecutivo gallego “no le importa poner en riesgo inversiones estratégicas con el único afán de confrontar con el Gobierno de Sánchez”, acusando posteriormente a este de “mantener paralizadas las declaraciones desde hace más de dos años”.