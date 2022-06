La oposición “sobreactúa” en su mala valoración sobre la reunión con Rueda

Los grupos del Parlamento evaluaron ayer la reunión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con los líderes de la oposición, Ana Pontón (BNG) y Valentín González Formoso (PSdeG). Para el PPdeG, socialistas y nacionalistas, que reprobaron la falta de acuerdos concretos sobre Galicia, hicieron una valoración negativa “sobreactuada, un tanto forzada”.

Tras la junta de portavoces –en la que se estrenó como vicepresidenta primera Elena Candia–, el diputado popular Alberto Pazos concluyó que la reunión tuvo “claroscuros”, pero destacó el hecho de la “apertura de una vía de diálogo” entre el presidente y la oposición, que espera que “se pueda mantener en el tiempo para llegar a acuerdos en beneficio de Galicia”.

Pazos “constató” la “firme voluntad” de Rueda de “llegar a acuerdos”, tanto en los de competencia autonómica como en asuntos que tienen que ver con el Gobierno del Estado. “No son demandas de partido, no son demandas del PP ni del Gobierno del PP, son demandas de Galicia; son demandas al conjunto de los gallegos”, apuntó, antes de señalar una de ellas “objetividad en el reparto” de los fondos Next Generation, ante “una opacidad que no se puede compartir”. También observó que “comparten” la necesidad de incrementar las plazas mir y la convocatoria extraordinaria de plazas, junto con las infraestructuras.

Con estos puntos de acuerdo, acusó de “sobreactuar, lamentablemente” a los grupos de la oposición que, según dijo, optaron por “poner de relieve las discrepancias”. Al tiempo, también puso el acento en que los “socios” de gobierno –PSOE y BNG– pidan, en un caso “impulsar” los eólicos y en otro hablen de “bum especulativo”.

Asimismo, censuó la propuesta de Formoso sobre el impuesto de los hidrocarburos, ya que, advirtió, pasa por alto que la Comunidad recibe anticipos a cuenta y que lo que se recauda de más tarda dos años en transferirse, cuando se hacen las liquidaciones. Así las cosas, Pazos Couñago mostró su “satisfacción” por la reunión en la que el presidente de la Xunta “buscaba una hoja de ruta con la oposición” y ha lamentado la “escenificación un tanto forzada” de la oposición.

Es más, ante las palabras del BNG preguntándose si Rueda solo quería una foto, Pazos le recuerda que los líderes de la oposición “salen en la misma” imagen. “Si le preguntan cuál de los protagonistas” necesita más la foto, “ninguno de los protagonistas, casi ninguno señalaría al presidente Rueda”, dijo.

Sobre la cuestión concreta de la reforma del marco competencial, el diputado popular defendió que la transferencia del litoral y ampliar las competencias gallegas transcurren por caminos “paralelos”, mientras que para el PSdeG el argumento del Gobierno central, sobre que es posible solo con los llamados ‘estatutos de nueva generación”, le parece “coherente”.

Preguntado sobre la postura de los populares y su disposición a abrir este debate, aunque se de forma inicial, Pazos Couñago advirtió de que “no parece que esté” entre las prioridades del “conjunto de los gallegos” la reforma estatutaria, una cuestión que el BNG propone analizar en una comisión específica y que el PSdeG quiere retomar a través de su propuesta de reforma presentada en la legislatura pasada.

El diputado popular insistió en que “para que Galicia ejerza las competencias del litoral, lo que hace falta es voluntad política”. “Claro que queremos más competencias”, apostilló, a continuación, al respecto de lo que aseguró que la Xunta “trasladó una lista de prioridades en un documento” del que “aún no tuvo respuesta” por parte del Ejecutivo central.

Sobre el tema de la AP-9, sostuvo que “debería ser la señora Pontón” la que explique “el retraso” puesto que estaba en el acuerdo que firmaron BNG y PSOE para la investidura. Los nacionalistas, por su parte, pidieron a socialistas y populares que retiren en el Congreso las enmiendas presentas a la propuesta de ley de Galicia y “acepten” la iniciativa tal y como fue aprobada en el Parlamento gallego.

Olalla Rodil (BNG) dijo que su formación llevará la petición de que se convoque la comisión mixta de transferencias para el traspaso de la AP-9 por esta vía y recordó que la defensa de más autogobierno por parte de su organización “viene de largo”. Así las cosas, el Bloque propone la ponencia parlamentaria para abordar la cuestión competencial, en la que dice haber detectado 71 ámbitos en los que se puede trabajar.