“La política forestal debe ser como esas obras que cambian un puente sin cortarlo al tráfico”

Ante todo, enhorabuena por seguir al frente de la Escola de Enxeñería Forestal de la Uvigo en Pontevedra.

Gracias. Pese a las circunstancias, que obligan a un enorme esfuerzo en la gestión diaria, el equipo directivo tenemos la voluntad de responder al apoyo que nos mostró la junta de centro y al esfuerzo que profesores, estudiantes y personal de administración han venido desarrollando estos últimos ocho meses.

¿Cuánto puede hacer por el futuro forestal el ámbito académico?

Una institución como la nuestra debe formar sobre lo que se sabe, para producir profesionales capaces de hacer y de adaptarse constantemente. Y debe investigar lo mucho que aún nos falta por saber, mirando hacia el horizonte. El conocimiento debe ser otro resultado más del sector, y de gran valor añadido. Debe además llevar a cabo una función de transferencia que traslade, casi en tiempo real, los nuevos desarrollos de la investigación al sector.

¿Qué se planta en la cabeza de los futuros profesionales forestales?

Más que plantar quiero pensar que se propicia un entorno fértil para que la semilla de cada quien germine y prospere en las mejores condiciones. Nuestro papel no es adoctrinar, es ofrecer medios para actuar con rigor técnico y científico, pensamiento crítico y valores humanos.

¿Cómo llegan sus alumnos?

Los estudiantes traen siempre el aire fresco propio de su juventud: la curiosidad, la inquietud y las ganas de cuestionar lo establecido. Debemos cuidar y alimentar esa actitud.

La estrategia de futuro para los montes de la Xunta. Más madera...

Más madera y muchas más cosas. Pese a la importancia económica y cultural de la madera, el catálogo de servicios y productos de los montes es inmenso y este marco debe ser capaz de aprovecharlos.

¿Qué puntos fuertes le ve?

Haber incorporado las recomendaciones de la comisión parlamentaria de 2018 es un buen punto de partida. Es importante que el plan tenga voluntad de revisar periódicamente su aplicación mediante un flujo de información más frecuente. Y en las diferentes fases, incluso teniendo que volver a veces sobre sus pasos, el proceso garantizó una amplia consulta con el sector y tuvo en cuenta las directrices que propuso.

Creo que le gustan, como a mí, los juegos de rol. Juguemos. Le nombro responsable de gestionar los montes gallegos. ¿Qué haría sí o sí?

Por lo que veo, a ambos nos gustan tanto los juegos de rol como las películas de ciencia-ficción...

... y le doy recursos ilimitados.

Con recursos ilimitados deberíamos llevar a cabo una investigación y regularización exhaustiva de la propiedad forestal, particular y vecinal. Es mucho más fácil jugar en un campo que no tenga las líneas borrosas. Sin estrecheces, se podrían desarrollar contratos programa que ayudaran a financiar el cambio, donde fuera oportuno, de las masas forestales existentes, adaptando el monte al cambio climático y priorizando la diversificación y selviculturas que precisan décadas de intervenciones antes de dar fruto. Todo manteniendo y mejorando en lo posible los actuales aprovechamientos del monte. La política forestal debe ser como esas obras que cambian un puente sin cortarlo al tráfico.

¿Y si son limitados, como ahora?

Deberíamos caminar en la misma dirección, pero obviamente con una velocidad mucho menor y priorizando las áreas geográficas donde ir actuando poco a poco.

¿Habría que premiar, con desgravaciones, subvenciones... a los propietarios que cuidan los montes, y castigar fiscalmente o con multas a los que los tienen abandonados?

En los cientos de miles de titulares de los montes de Galicia se dan todas las circunstancias posibles, desde ejemplos encomiables, incluso a nivel internacional, a gestiones manifiestamente mejorables, pasando por grados distintos de intervención o abandono. Intentar aplicar el mismo tratamiento a todos no va a resultar en muchos casos. Sí, debemos premiar a los mejores, ayudar y enseñar a avanzar a los intermedios, compensar a los que, por interés general, impidamos rentabilizar sus propiedades, y penalizar a los que, con información y alternativas, no realicen una gestión forestal sostenible o no cumplan las normas. Y aún quedará una enorme superficie en manos de ausentes.

¿Las tierras sin dueño?

No se puede premiar ni penalizar a quien no existe o no puede ser localizado. Deberemos ser capaces de establecer tutela pública sobre ese territorio o darlo en acogida a quien se pueda responsabilizar de mantenerlo respetando el interés general.

¿Qué valor le atribuye a la creciente en cantidad y calidad información forestal para el sector?

Generar y compartir información es clave. Nunca ha habido tantos ojos mirando interesados al monte y, gracias a la digitalización, nunca tuvimos tantas capacidades para manejar los datos. El trabajo que la Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal desarrolla digitalizando sus procedimientos y generando información de acceso público es encomiable. Complementariamente, vengo colaborando con la Axencia da Industria Forestal (XERA) para sumar a la información sobre el monte, también información sobre la industria de transformación, y su aportación al empleo y la economía de Galicia.

¿Y cuándo tendremos actualizado el inventario forestal gallego?

Desde las universidades de Vigo y de Santiago se está trabajando en el diseño de un nuevo inventario que dé respuesta a las cuestiones que necesita el sector, la administración forestal y el propio seguimiento del Plan Forestal de Galicia. El convenio es trianual y se completará para finales de 2022. Es un reto científico y técnico muy grande y una oportunidad de cubrir las lagunas de información del inventario que realiza cada 10 años el Ministerio.

¿Es posible la convivencia de especies masivas como el eucalipto, el pino y nuestras frondosas?

No tenemos otra alternativa que hacerla posible. Debemos discriminar positivamente algunos casos y controlar la expansión de lo más fácil en otros. El futuro pasa por diversificar nuestra fuente de materia prima y las transformaciones asociadas. Tenemos espacio e industria. Hablo de superficie forestal con vocación productiva. A todo esto, hay que añadir las áreas donde la gestión prioritaria debe ser enfocada a la conservación, natural o cultural, o restauración de ecosistemas.

¿Qué medidas tenemos que tomar para evitar ver en Galicia incendios como los que calcinan California... o Portugal cada año?

Los grandes incendios forestales consumen territorio y solo se pueden combatir a la misma escala en la que progresan. Hay que localizar aquellas áreas estratégicas del territorio donde crear discontinuidades y cambios de vegetación que ofrezcan oportunidades para el control de la propagación. El cambio climático va a “cocinar” más pero los “ingredientes” son sobre los que podemos intervenir. También será necesario especializar una parte del Servicio de Prevención y Extinción en el combate contra estos grandes incendios. El norte de Portugal y Galicia comparten demasiadas realidades como para no considerar sus grandes incendios un serio aviso.