La propuesta del 1 % elevaría a 140 millones el fondo para salvar al sector de la hostelería

Santiago. Desde hoy y hasta el próximo 17 de febrero los negocios de hostelería de Galicia bajarán sus rejas y el comercio no esencial (tiendas y peluquerías, entre otros), tampoco podrá abrir sus puertas más allá de las 18.00 horas. Una catástrofe económica para autónomos y emprendedores que, sin duda, no deja indiferente a nadie y ya comienza a tener sus repercusiones.

“Ahora mismo hay un 20% de comercios cerrados” en la comunidad gallega, según aseguró este martes el presidente de la Federación Galega del Comercio, José María Seijas. Este porcentaje, según sus propias estimaciones, se podría ampliar en febrero en “otro 20 o 25% más”.

Por ello, Seijas no dudó en calificar de “muy grave” la situación para el sector, que se verá “agravada” con las restricciones impuestas por el Gobierno gallego.

“Hay que diferenciar entre las medidas sanitarias y las económicas. En cuanto a las medidas sanitarias, son recomendadas por un comité clínico de expertos. No hay discusión”, dijo, pero “económicamente es desastroso”.

SOLUCIONES INMEDIATAS Y “SIN DEMORAS”. Ante esta dramática situación, el presidente de la Federación Galega del Comercio reivindicó que “tiene que haber ya ayudas directas”. “No podemos admitir más préstamos ni demoras, sino que tienen que ser para dar soluciones rápidas”, incidió.

“Llevamos un año con ventas muy limitadas”, porque aparte de las medidas que limitan los horarios del comercio, “los cierres perimetrales” aplicados condicionan mucho la actividad, dado que no se permite el libre tránsito de las personas para realizar sus compras, “algo que es esencial para las ventas”.

LIQUIDAR AL PERSONAL QUE NO SE PUEDE MANTENER. También apeló en el día de ayer a que en el sector “no se puede asumir” la cláusula de los ERTE por la cuál no se puede despedir en seis meses: “Todo lo contrario, tenemos que pedir al Gobierno central una serie de ayudas para liquidar al personal que no podamos asumir”. Además, reclamó a los ayuntamientos que “supriman impuestos y tasas”, al tiempo que insistió en las ayudas directas. Á.P.