La prórroga de las cuentas permitirá

A pesar de que los presupuestos para 2021 todavía no están aprobados, el cambio de año no impedirá que la Xunta continúe funcionando con normalidad. En este sentido, el Consello aprobó ayer el decreto que prorroga las cuentas de este año para el primer mes del que viene, hasta que los orzamentos estén definitivamente aprobados en el Parlamento do Hórreo.

Así lo avanzó el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en comparecencia de prensa tras la habitual reunión semanal de su Ejecutivo, en la que explicó que “el retraso en la entrega de información por parte del Gobierno central”, de unas cuatro semanas, supuso para la mayoría de las comunidades la necesidad de prorrogar sus presupuestos al menos durante los primeros días de 2021.

Con esta prórroga, dijo, “se garantiza el normal funcionamiento” de las administraciones públicas – incluidas la sanidad, la educación y los servicios sociales– así como el pago de los salarios de los trabajadores públicos, las prestaciones de dependencia, la Renta de Integración Social (Risga) o el pago en tiempo y forma a proveedores, entre otras cuestiones. Se posibilitan también, prosiguió el mandatario, los expedientes anticipados de gasto para iniciarlos a cargo de las cuentas del año que viene.

La reunión del Consello, que se celebró ayer en lugar de hoy jueves por la coincidencia con la fiesta de Nochebuena también dio luz verde, como ya se había anunciado, al complemento de 206 euros para los perceptores de pensiones no contributivas de la Seguridad Social y de otras prestaciones similares.

Beneficiará a 38.000 personas entre los pensionistas de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva; las personas ancianas y enfermas con incapacidad para el trabajo, beneficiarias de ayudas periódicas; y las personas con discapacidad que perciben el subsidio de garantía de ingresos mínimos.

Esta ayuda, señaló Feijóo, se ingresará de oficio a los beneficiarios que reúnan los requisitos, sin necesidad de solicitarla ni de llevar a cabo ningún trámite adicional, haciendo hincapié en la importancia de este complemento, que no mantienen todas las comunidades, ya que no es obligatoria su existencia.