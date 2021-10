La reunión de presidentes del día 2 solo se cambiará si la mayoría así lo quiere

Cualquier cambio en la fecha de la reunión prevista el próximo día 2 para hablar de financiación autonómica tendrá que contar con el acuerdo de todos los presidentes asistentes, un total de siete. El posible aplazamiento no lo decidirá sólo Feijóo ni “bilateralmente” con el presidente extremeño.

Así lo explicó este lunes el titular de la Xunta en una rueda de prensa tras el Consello de la Xunta extraordinario de aprobación del proyecto de presupuestos, tras anunciar el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que le había pedido retrasar este encuentro previsto inicialmente entre Galicia, Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, y La Rioja, aunque esta última ya se descolgó.

“Si a la mayoría de los presidentes autonómicos no les viene bien buscaremos otra fecha, si a la mayoría le viene bien mantendremos el día 2”, constató el de Os Peares sobre este encuentro previsto en Santiago de Compostela, que ya recibió críticas de algún presidente socialista. Sobre este tema, el mandatario gallego aclaró que no sabe si el PSOE dio instrucciones a sus presidentes para no participar en este encuentro. Cualquier comentario a este respecto sería “una especulación”, indicó, aunque puntualizó que él no convocó este encuentro como presidente del PP gallego, sino de la comunidad autónoma cuyos intereses son “coincidentes” con los de las autonomías convocadas.

“Yo no di cuenta de esta reunión al PP, ni a la Calle Génova (sede de los del charrán), ni al presidente de mi partido, porque son reuniones que he venido manteniendo desde que soy presidente de la comunidad”, indicó, en referencia a encuentros anteriores son presidentes de las mismas autonomías que ahora.

Y “nunca” los presidentes autonómicos solicitaron autorización al partido para reunirse con sus colegas, apostilló. “No sé si a partir de la fecha hay algún partido que necesite solicitar autorización, yo desde luego no lo voy a hacer”, zanjó.

Feijóo también informó de que solo habló del aplazamiento que pide Fernández Vara con el presidente de Asturias, Adrián Barbón, y sabe, por un teletipo, que el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, prefiere mantener el día 2, por lo que “la mayoría de los presidentes” no le llamaron a este respecto y hasta que no hable con todos ellos no puede dar un cambio o confirmación de fecha.

Según relató, la fecha del 2 de noviembre no la propuso él, sino que es la que “encajaba en todas las agendas” e insistió en que “no es una reunión del PP” ni de “secretarios generales o presidentes de partidos en las comunidades autónomas”, es de presidentes autonómicos.