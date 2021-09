La Ribeira Sacra, Serras do Oribio y Courel, nueva Reserva de la Biosfera por la Unesco

Ribeira Sacra y Serras do Oribio y Courel ya es, oficialmente, la séptima reserva de la biosfera de Galicia. Así lo aprobó este miércoles el Consejo Internacional de Coordinación del Programa Man and the Biosphere (MaB) de la Unesco, reunido en la ciudad nigeriana de Abuja desde el pasado lunes y que finalmente en la tarde de ayer anunció públicamente los nuevos territorios reconocidos bajo esta figura internacional.

Durante su intervención por videoconferencia para defender la candidatura ante el órgano rector del MaB, en su 33ª sesión, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, subrayó la importancia de esta decisión tanto para los 23 municipios incluidos en la misma –18 de la provincia de Lugo y 5 de la de Ourense con una población total de más de 75.000 habitantes– como para el conjunto de Galicia. Así, recordó que con la incorporación de la séptima reserva de la biosfera, la superficie que cuenta en Galicia con este reconocimiento internacional se incrementa hasta llegar a casi el 35 % de todo el territorio; pero también supondrá que el 42 % de la comunidad autónoma quede amparado bajo alguna figura de protección, afianzando el reconocimiento a la riqueza del patrimonio natural gallego en todo el mundo.

La Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra y Serras do Oribio y Courel es la segunda más grande de Galicia, ya que abarca una superficie total de 306.534,77 hectáreas que se extiende por los cañones del Sil y por el río Miño y destaca por su belleza natural y por la riqueza cultural y etnográfica que atesora.

Tras la proclamación por parte de la Unesco, este territorio se integra oficialmente en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera y se suma a los otros seis que contaban ya en Galicia con este reconocimiento: Terras do Miño; Área de Allariz; Os Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá; Río Eo, Oscos y Terras de Burón; Transfronteriza Gerês-Xurés; y Mariñas Coruñesas-Terras do Mandeo.

Precisamente, la conselleira recordó también que en base a la experiencia adquirida y teniendo en cuenta las acciones llevadas a cabo en las otras reservas de la biosfera gallegas, la Xunta lideró un plan de acción que tenía como ejes fundamentales la conservación de la biodiversidad, la restauración y mejora de los ecosistemas, el fomento del uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación del cambio climático y la promoción de una sociedad sostenible y plenamente integrada con su entorno.

En la misma línea, subrayó el carácter participativo del proyecto impulsado a finales del año 2017 para lograr la proclamación de la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra, Serras do Oribio y Courel, un “proyecto de país”, dijo, que ahora toca poner en práctica y materializar.

FEIJÓO APLAUDE EL RECONOMIENTO. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, aplaudió la declaración de la Unesco de la Ribeira Sacra y Sierras del Oribio y Courel como Reserva de la Biosfera, “un reconocimiento -afirmó-, que ensalza el valor singular de este territorio a nivel internacional; un premio a la singularidad de un enclave único”. Sólo dos horas después de conocer la noticia y en el Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil, Feijóo aseveró que con esta distinción a Unesco da consideración global a la vocación de Galicia con la preservación del paisaje; “un paisaje que nos liga con el pasado, que vertebra el presente, que nos preservará en el futuro y que debemos seguir protegiendo entre todos”, aseveró, incidiendo en que la Comunidad es y será inflexible con los que queman el monte, calcinando la riqueza natural, sembrando la discordia y liquidando el patrimonio de millares de familias.

Asimismo, afirmó que esta declaración anima a seguir llevando el nombre de la Ribeira Sacra por todo el mundo para que sea redescuberta, especialmente en el marco del Año Santo bienal. “El turismo sustentado en el patrimonio cultural, en la viticultura, en la gastronomía o en las rutas por estos bosques integran una experiencia única”, dijo, haciendo hincapié en que la particularidad de este entorno invita a un turismo sosegado, en contacto con el medio natural, sin renunciar a ser una fuente de dinamismo y actividad para esta gran parte del interior del país.

Por otra parte, subrayó que haciendo compatible a explotación agrícola y ganadera, la nueva Reserva de la Biosfera recoge un impulso a las actividades de investigación y gestión sostenible. Entre ellas: un Xeoparque Mundial de la Unesco, seis zonas de Red Natura 2000 y otras áreas naturales protegidas.

El titular de la Xunta quiso también dar las gracias a los miembros del Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural y de la Fundación Juana de Vega por participar en la candidatura, así como a los alcaldes y representantes de los 18 ayuntamientos lugueses y de los cinco ourensanos, a los presidentes de las Diputaciones y a todas las entidades como el Consorcio de Turismo y la Denominación de Origen, “por sumar fuerzas en aras del interés común”.

Sobre este punto, aseveró que la Xunta seguirá comprometida con la Ribeira Sacra, un apoyo reflejado en el Pacto por el paisaje, en las ayudas que incluye la declaración como árela de rehabilitación integral supramunicipal, y en el resto de las medidas que forman parte del desarrollo del plan de acción estratégico de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, que compromete inversiones por más de 4,5 millones. “Y, una vez conseguida la distinción de esta séptima Reserva de la Biosfera de Galicia, seguiremos dando los pasos necesarios para conseguir que la Unesco declare a Ribeira Sacra Patrimonio de la Humanidad”, concluyó.