La solidaridad con acento gallego por todo el mundo

Ayudar a los demás como forma de vida, es una tarea muy honorable y con muy poco reconocimiento. Por eso, la Coordinadora Galega de ONG de Desenvolvemento (CGONGD), se encarga de agrupar a las Organización no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para apoyarlas y dar a conocer su labor. Para ello, realizaron un informe –el segundo en su historia– donde se pueden extraer conclusiones muy positivas, acerca de esta noble tarea.

Pero antes de adentrarnos en materia, es necesario explicar qué es la CGONGD, cómo funciona y sus principales objetivos.

La Coordinadora Galega es una plataforma social e política, fundada, el 1 de junio del año 1991, por dos organizaciones ya desaparecidas: Comisión Galega pro-Amazonia e Estudantes Solidarios. Esta entidad agrupa ONG de Desenvolvemento que trabajan por la promoción y garantía de los derechos sociales, políticos, civiles, económicos y culturales de todas las personas a nivel global. Asimismo, su principal objetivo es construir un modelo de cooperación transformador basado en el desarrollo sostenible y en el enfoque feminista y de los derechos humanos.

Las mujeres tienen una gran presencia. Como decíamos, tras explicar que es la Coordinadora de ONGD, es hora de centrarse en su informe. Para empezar, éste deja unos datos muy llamativos sobre las 43 organizaciones no gubernamentales que integran la plataforma social.

Durante el 2020, año sobre el que versa el dossier, las ONGD desarrollaron un total de 68 proyectos por todo el mundo. Gracias a ellos, 376.365 personas pudieron mejorar una calidad de vida que debería ser igual para todos.

A parte de este dato, que es sorprendente de por sí, hay que destacar que el 63% de esas personas beneficiadas eran mujeres. Esto se debe, principalmente, porque “suelen ser las personas que más injusticias sufren, ya sea por medio de la violencia o no”, declaró María Paz, miembro de la junta directiva de la CGONGD y voluntaria en la organización Solidaridad Internacional de Galicia. Además, añadió que “ellas ellas son las destinatarias, ya que son el pilar fundamental de las familias. Por eso reciben más ayuda debido a todas las situaciones tan terribles que sufren”, apostilló.

Pero las mujeres no solo reciben ayuda, sino que la proporcionan. Según el informe, de las 23.939 personas socias de las ONGD analizadas, casi un sesenta y dos por ciento son mujeres. Este es otro dato bastante llamativo, que puede sorprender a más de uno. Sin embargo, la voluntaria y socia de Solidaridad Internacional de Galicia cree que “no debería sorprender porque todos aquellos trabajos vinculados con los cuidados y la solidaridad, en su mayoría, han sido protagonizados por mujeres”, a lo que añadió que “la cooperación internacional no es ajeno a este hecho”. Con todo, la presencia de mujeres es más escasa en los puestos directivos que si se unen como socias o voluntarias –llegando al 70% del total de las ONGD–.

Sea como fuere, es una buena noticia que se vaya logrando más igualdad puesto que es una señal de que estamos evolucionando como una sociedad tolerante.

Los lugares con más proyectos realizados. En este apartado, cabría esperar que los países de América del Sur fuesen donde las ONGD gallegas hubiesen realizado más proyectos humanitarios. Sin embargo, esto no fue así. Como recoge el dossier, Centroamérica y el Caribe fueron las regiones que concentraron la mayoría de las iniciativas, con un 75%. Además, contaron con una dotación de 6,6 millones de euros para llevarlos a cabo.

Esta situación tiene que ver “con el vínculo histórico de la cooperación española con países como Guatemala o el Salvador, ya que había mucha presencia de ONG allí ayudando a los procesos de desmilitarización y a los procesos de paz”, afirmó María. Además, el compartir idioma y la cultura también fue un factor importante.

En segunda posición, como cabría esperar, si que se encuentra la región de Sudamérica, a la que se destinó un 19% de los fondos establecidos para los proyectos globales –rondaron los once millones de euros–. En estas localizaciones si que entró “el factor tradicional de la inmigración gallega”.

A continuación, le siguen el continente africano, con un ocho por ciento, los países asiáticos con un 6%. En cuanto a la región de Medio Oriente, solo contó con un 1% del presupuesto para desarrollar las iniciativas planeadas.

Variedad en las Aportaciones económicas. Sin embargo, si el gobierno autonómico o los municipales no aumentan sus aportaciones económicas al ritmo que crecen los proyectos, muchos no se podrán llevar a cabo y no se podrán ayudar a las personas que lo necesitan.

Como recoge la memoria, las ONGD cuentan con ingresos procedentes fundamentalmente del ámbito privado, pero otras sobreviven gracias a las ayudas públicas, pero éstas se van reduciendo. A pesar de que la diferencia entre la financiación privada y pública ha ido disminuyendo –en el 2016 era un 64-36, mientras que en el año 2020 se igualó hasta un 52-48–.

Con todo, la Xunta de Galicia se ha ido erigiendo como la líder de las entidades públicas pero, si se compara con otros gobiernos autónomicos, destina menos dinero a las ONGD pues solo el 0,006% del presupuesto establecido va para las organizaciones. Por su parte, la media nacional es del 0,12%, una cifra considerable.

Por este motivo, la directiva de la Coordinadora Galega de ONG de Desenvolvemento reclama, a las instituciones políticas, “un mayor esfuerzo público para poder llevar a cabo proyectos más ambiciosos y poder expandirnos a más lugares del mundo, donde las ONGD tenemos menos presencia”.