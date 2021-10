La USC es la universidad española con más alumnos dedicados al voluntariado

Ana Cuiña es voluntaria desde hace tres años de la Fundación Baiuca Verdescente, de Silleda. Desde el curso pasado esta oenegé está ligada a la Universidade de Santiago y los voluntarios de la institución académica pueden participar en sus proyectos.

“Teño debilidade polas persoas maiores”, dice de entrada. Cuando supo del proyecto Dorotea de la Fundación no dudó en apuntarse. “Pareceume precioso”, continúa. “É dedicarlle un pouco do noso tempo aos nosos maiores. Moitos no rural están moi sós”, lamenta. El proyecto Dorotea reúne los domingos, en el centro social de Breixa, a abuelos y voluntarios para hacer distintas actividades. “Trátase de facerlle compañía e combater a soidade no rural”, insisteAna, que también participa en otro de los proyectos de la asociación: A miña horta é a túa. Los voluntarios recogen productos excedentes de las huertas de vecinos donantes y los llevan a familias necesitadas.