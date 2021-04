La USC se sitúa entre las 500 mejores del mundo

RANKING CWUR. La Universidade de Santiago de Compostela (USC) se ha posicionado entre las 500 mejores universidades del mundo (concretamente en el puesto 467) y entre las 15 mejores de España (la 13), según el ranking publicado este lunes por la organización de consultoría Center for World University Rankings (CWUR).

En concreto, la entidad ha elaborado un listado, clasificando un total de 19.788 instituciones académicas, mediante cuatro factores, sin depender de encuestas y presentaciones de datos universitarios: calidad de la educación (25 %), empleo de exalumnos (25 %), calidad de la facultad (10 %) y desempeño de la investigación (40 %). Atendiendo a dichos criterios, la USC ha obtenido una puntuación de 74,5 puntos, situándose entre las 500 mejores universidades a nivel internacional (467) y las 15 mejores de España (13). En el rango de alumnos empleados se ubica en la posición 895, mientras en la de rendimiento de investigación está en el 440.

Del mismo modo, las restantes universidades gallegas se sitúan entre las 1.000 mejores entidades universitarias del planeta. En el caso de la Universidade de Vigo (puesto 736 mundial), también está entre las 25 mejores de España (22), mientras la Universidade de A Coruña (puesto 993 internacional) está entre las 40 mejores del país (35).

Entre las cinco mejores españolas destacan la Universidad de Barcelona, primera en la lista (131 del mundo), seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona (186), la Universidad Complutense de Madrid (247), la Universidad Autónoma de Madrid (282) y la Universidad de Valencia (288).

En esta línea, y delante de la USC, están la Universidad de Granada y las del País Vasco, Sevilla, Navarra, Zaragoza y la Politécnica de Cataluña

A nivel internacional, mientras tanto, las tres mejores universidades del mundo son estadounidenses y las dos siguientes británicas. En primer lugar está Harvard University, que repite podio. Tras ella, las de Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, University of Cambridge y University of Oxford. ecg