La Xunta activa otro plan con 234 millones para pymes y autónomos

El combate enérgico con ayudas públicas para la reactivación económica frente a la pandemia mantiene su dinamismo. Así, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó este miércoles la aprobación en el Consello de la orden por la que se establecen las bases reguladoras del tercer plan de rescate para autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) afectadas por la crisis del coronavirus.

Una nueva convocatoria con la que el gobierno gallego habrá destinado cerca de 560 millones de euros en ayudas directas en medio año a los sectores más perjudicados por la pandemia: 416 millones de los tres planes de rescate y la cuantía restante correspondiente a diferentes departamentos de la Xunta que acaban de apoyar a agencias de viajes, ocio nocturno, orquestas o al sector de las artes escénicas y musicales, entre otros.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gabinete, Núñez Feijóo precisó que el importe de este tercer plan asciende a 234 millones de euros, financiados con cargo a los fondos finalistas del Estado para apoyo a la solvencia empresarial en respuesta al virus.

Tras hacer hincapié en que este importe supone el 3,3 % del total de los 7.000 millones que se reparten en toda España, el mandatario incidió en que “unha vez máis acreditamos a discriminación negativa que está sufrindo Galicia practicamente en todos os fondos que se transfiren do Goberno central ás comunidades autónomas para facer fronte os problemas do COVID”. Más en detalle, el presidente explicó que las cantidades recibidas deberán ir dirigidas a satisfacer pagos a proveedores y acreedores, financieros o no, así como a los costes fijos incurridos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.

De esta manera, los autónomos y las empresas beneficiarias se comprometen a mantener su actividad hasta el 30 de junio de 2022, no repartir dividendos durante los años 2021 y 2022 y no aprobar incrementos en las retribuciones de alta dirección durante un período de dos años.

Asimismo, Feijóo destacó que de acuerdo con lo pactado en el Diálogo Social y en la Mesa de Autónomos, la Xun- ta decidió ampliar las ayudas a todas las actividades económicas, y no sólo a las que aparecen en la clasificación nacional de las actividades económicas que aparecen en el real decreto, siempre y cuando puedan acreditar una caída de los ingresos de un 40 por ciento o más.

Además, con el objetivo de garantizar la máxima agilidad posible, el Gobierno gallego aplicará el mismo criterio que en el primero y en el segundo plan de rescate, es decir, los beneficiarios recibirán anticipadamente el 100 % del importe que les corresponda con la presentación de una declaración responsable.

El presidente del Ejecutivo gallego detalló que la orden autorizada por el Consello da Xunta divide el presupuesto en tres programas.

Uno con 150 millones de euros para apoyo a los autónomos y profesionales que tributen por módulos, con una ayuda de 3.000 euros.

Un segundo programa destinará cincuenta millones para autónomos individuales o con hasta diez trabajadores y empresas de hasta 25 trabajadores, con un volumen de facturación de menos de dos millones de euros; y el importe partirá desde los 6.000 euros con un máximo de once mil.

El tercer programa, con un presupuesto de 34 millones, incluirá a personas trabajadoras autónomas y empresas con más de 10 empleados y con un volumen de facturación superior a los dos millones de euros , así como a compañías de más de 25 nóminas, con apoyo que irán desde 10.000 euros hasta 30.000.

Feijóo destacó que la Xunta prioriza en la distribución de los fondos a los autónomos y pequeños empresarios que conforman el 97 % del tejido productivo de Galicia y que para ellos se reserva el 85 % del importe del plan; es decir, 200 millones de euros.

La orden saldrá publicada en el Diario Oficial de Galicia la próxima semana, con un mes de plazo para presentar las solicitudes.