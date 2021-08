La Xunta actuará con contundencia ante cualquier impacto en embalses

El Gobierno gallego “cambia de plan” ante el grave estado de los embalses de As Portas, Cenza, Salas y Belesar, situados en la cuenca del Miño-Sil. Medioambiente advierte una situación “moi preocupante” que podría ser peor si en los próximos meses se produce un “escenario de seca”. Por este motivo, “vixiará estreitamente” cómo evolucionan sus niveles de ocupación, en mínimos anómalos tras el vaciado extremo que ha provocado el excesivo turbinaje realizado por las compañías eléctricas que los explotan.

La Xunta había mostrado ya el viernes su inquietud sobre determinados pantanos localizados en esta demarcación, que “rexistraron un descenso moi acusado dos seus volúmenes” en “escasos días”, aun sin nombrar los mismos. Sí lo hicieron este sábado, en el que informó de que varios técnicos de la Consellería de Medio Ambiente ya los han examinado y que, en todo caso, la Xunta seguirá vigilante.

La decisión, que llega tras exigir precisamente la jornada anterior al Ejecutivo central que ejerciera “un control eficaz sobre a actuación das empresas titulares das concesións” para garantizar “en todo momento as reservas de auga necesarias para o abastecemento da poboación e os valores ambientais”, incidiendo el Gobierno gallego en que dichos embalses son “de responsabilidade estatal”, fue tomada tras recabar unos datos que no son “os esperados nin os habituais para esta época ”.

En esta línea, desde la Xunta remarcaron que en el caso de Belesar (ubicado en Lugo y explotado por Naturgy) y en el de Salas, (sito en Ourense y gestionado por la misma empresa), los informes elaborados indican que “o seu actual nivel de ocupación (30,1% y 27,3% respectivamente) non se alcanzou o ano pasado ata finais do mes de outubro”.

Más anómala aún es la situación de los también ourensanos As Portas y Cenza (los otros dos, de Iberdrola) puesto que “en ningún momento de 2020 chegaron a estar, como agora, a un 15% da súa capacidade”: su ocupación mínima fue de un 55,9% y de un 20% para cada uno de ellos.

Ante esta situación, señalaron que “o outono adoita ser a época de maior seca en Galicia, de xeito que os encoros alcanzan os seus niveis máis baixos cara a finais de outubro”. Teniendo en cuenta el actual estado que presentan los cuatro embalses gallegos, si “non chove nos vindeiros meses a situación podería complicarse moito”.

SIN CONSTATAR DAÑOS EN FAUNA Y FLORA. Por otro lado, la Xunta indicó que distintos agentes ambientales dependientes de la Consellería se desplazaron este viernes y sábado a los citados pantanos “sen constatar” hasta ahora daños “a fauna ou a flora”.

Al respecto, dichas inspecciones de oficio “foron ordenadas desde o departamento de Patrimonio Natural co fin de comprobar a existencia de posibles danos na biodiversidade”, subrayaron, manifestando que “volverán repetirse nos vindeiros días todas as veces que sexan necesarias, para verificar que se respecta o caudal ecolóxico establecido en cada caso co fin, precisamente, de garantir a cantidade de auga necesaria para preservar os valores ecolóxicos deste tipo de masas”.

Por último, tras la polémica que se ha originado ante la “incomprensible decisión dos titulares dos aproveitamentos hidroeléctricos de Belesar, Salas, As Portas e Cenza de baleirar estes encoros”, el Ejecutivo autonómico advirtió “que seguirá vixiante” en todo momento y no duda “en actuar con rapidez e contundencia” si llegase a detectar “o máis mínimo incumprimento do caudal ecolóxico ou calquera tipo de consecuencias ambientais nestas zonas”.